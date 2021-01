Stasera in tv – La befana vien di notte: cast, trama e trailer, oggi 5 gennaio

By

La Befana vien di notte, film del 2018 con Paola Cortellesi, sarà in onda oggi, 5 gennaio, su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla pellicola

La Befana vien di notte, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 e diretto da Michele Soavi, ha ricevuto la candidatura al David di Donatello per i migliori effetti visivi speciali e grande apprezzamento sia da parte del pubblico che della critica. Con ironia, la pellicola porta sullo schermo il punto di vista di una delle protagoniste del periodo natalizio, troppo spesso trascurata rispetto a Babbo Natale.

Scopriamo insieme quaL che dettaglio in più sul lungometraggio che andrà in onda oggi, 5 gennaio, su Rai 1 a partire dalle ore 21.20.

La befana vien di notte, trama

Paola, che lavora come maestra in una scuola elementare, sembra condurre una vita pressoché ordinaria, almeno questo è quello che credono i suoi allievi. Il segreto dell’insegnante, che incredibilmente nonostante sia bella e giovane finisce sistematicamente per essere sempre single, è che la notte del 5 gennaio si trasforma nella Befana ed è proprio lei a distribuire dolci o carbone ai bambini. Mentre sta svolgendo la sua missione, però, Paola, viene catturata da Mr. Johnny, un giocattolaio, che l’accusa di avergli rovinato l’infanzia ed è pronto a vendicarsi. Saranno proprio i suoi alunni a doverla tirare fuori dai guai.

Cast Completo:

Paola Cortellesi (Paola / Befana);

Stefano Fresi (Giovanni Rovasio / Mr. Johnny);

Fausto Maria Sciarappa (Giacomo);

Giovanni Calcagno (Igor);

Giuseppe Lo Piccolo (Smilzo);

Luca Avagliano (Gino);

Odette Adado (Emilia);

Jasper Gonzales Cabal (Giuseppe);

Diego Delpiano (Ivan);

Robert Ganea (Leo);

Francesco Mura (Riccardo);

Cloe Romagnoli (Sveva).

La befana vien di notte, trailer del film

