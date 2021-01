Stasera in tv, Il Marchese del Grillo: trama e dettagli del film su Rete 4

Stasera in tv: trama e cast di “Il Marchese del Grillo”, il film in onda su Rete 4 alle 21:25.

Andrà in onda oggi, 5 gennaio 2021, su Rete 4 alle ore 21:25, il film “Il marchese del Grillo”. Il film è stato diretto nel 1981 dal regista Mario Monicelli, e tra i membri del cast contiamo Alberto Sordi, Riccardo Billi, Paolo Stoppa, Elena Fiore, Flavio Bucci, Caroline Berg, Andrea Bevilacqua, Isabella De Bernardi e Gianni Di Pinto. Per guardare il film stasera sarà sufficiente andare sui canali 4 o 104, per la versione in HD.

Il Marchese del Grillo: trama del film

Il Marchese Onofrio del Grillo Duca, protagonista del film, è in nobile romano alla corte di papa Pio VII. L’uomo trascorre le sue giornate nell’ozio più completo, frequentando abitudinariamente le osterie e coltivando relazioni amorose clandestine con popolane. L’atteggiamento di Onofrio rompe tutte le regole di famiglia e della società romana del tempo, fortemente conservatrice. Il principale passatempo del Marchese, noto a tutta la città, è l’organizzazione di innumerevoli scherzi e beffe ai danni della sua aristocratica famiglia. L’incontro del Marchese con un povero carbonaio alcolizzato, Gasperino, suo sosia quasi perfetto, ispira il nobile ad ideare un nuovo terribile scherzo. Con questo film Mario Monicelli vinse il premio per la regia a Berlino.

“Il Marchese del Grillo” sarà disponibile anche in streaming gratuitamente sul sito mediaset.it/rete4, ovviamente durante gli stessi orari della messa in onda televisiva.