Stasera in tv, Dirty Dancing – Balli proibiti: trama e cast del film

Canale NOVE manderà in onda oggi, 5 gennaio 2021, uno dei film più amati degli anni ’80, “Dirty Dancing – Balli Proibiti”. Il film con protagonisti Jennifer Gray e Patrick Swayze verrà trasmesso in prima serata. La trama e il cast del film non hanno bisogno di presentazioni, data la fama della pellicola, ma è interessante ricordare che la colonna sonora “The Time of My Life” vinse l’Oscar ed il Golden Globe. I due attori protagonisti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto.

Dirty Dancing – Balli proibiti: trama del film

Il film è ambientato nell’estate del 1963, quando la famiglia Houseman si reca in vacanza presso un villaggio turistico situato nelle Catskill Mountains. La figlia minore dalla famiglia, Francis “Baby” Houseman, appena 17enne, durante le vacanze conosce Johnny Castle, maestro di ballo per gli ospiti dell’Hotel. Baby rimane affascinata dall’uomo e dai suoi movimenti sulla pista da ballo.

Quando Penny, compagna di ballo abituale di Johnny, scopre di essere rimasta incinta capisce di non potersi esibire con lui in un numero di ballo molto importante. L’assenza di una compagna farebbe perdere il compenso economico per la stagione alla coppia, e così Baby si offre allora di sostituirla. Johnny diventa l’insegnante di ballo della ragazzina, e tra loro scoppia una coinvolgente passione. Dopo una serie di sfortunati malintesi, Johnny viene licenziato dall’Hotel. Ma il suo amore per Baby resta talmente forte che l’uomo trova presto un pretesto per rivederla.