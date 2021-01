Ryanair: offerta lampo fino alla Befana. Tutti i voli low cost in promozione

Offerte da sogno per volare in primavera e in estate. Le destinazioni più economiche ed interessanti proposte da Ryanair.

Ryanair, la compagnia aerea low cost tra le più apprezzate del mondo, sta puntando tutto sull’estate. La ripartenza del comparto turistico, infatti, avverrà quasi sicuramente con l’avvento della bella stagione.

In quel periodo si spera che la pandemia da Coronavirus abbia subito un netto crollo e sia in via di sparizione! Certo, per debellare completamente il virus ci vorrà tempo, bisognerà attendere che tutta la popolazione riceva il vaccino. Ma nel mentre questa estate ci auguriamo di poter tornare a viaggiare e goderci un po’ la bella stagione. Così arrivano delle offerte favolose per l’estate, proprio da Ryanair.

L’offerta Ryanair: le destinazioni low cost

L’annuncio dell’offerta, che scade domani, recita così: “Prenota oggi, non troverai un’offerta migliore per l’estate. Sappiamo che i tuoi piani potrebbero cambiare da un momento all’altro, pertanto non applicheremo le nostre penali per le modifiche dei voli per tutte le nuove prenotazioni relative ai viaggi prima del 31 gennaio“. Ryanair infatti offre la possibilità di prenotare voli per l’estate e per l’Europa a prezzi super concorrenziali. L’importante è affrettarsi a comprare il volo entro il 6 gennaio per viaggiare dal 01/04/21 al 31/10/21.

I viaggi da Milano

Tra le tante destinazioni low cost per una vacanza in primavera e in estate troviamo, da Bergamo, voli per Londra, Salonicco e Sofia a 7,99 €. Solo un euro in più per arrivare a Tallin, in Estonia e con circa 10 euro potrete volare a Bucharest, Vienna, Katowice, Oradea, Bordeaux e Budapest. Da Malpensa invece potrete raggiungere Londra, Bari, Vienna e Palermo con una spesa variabile dagli 8 ai 9 euro! Mentre con 13 euro potrete raggiungere Catania oppure Bristol con 15 euro.

Le destinazioni low cost da Roma

Spostandoci invece a Roma i voli low cost di Ryanair sono, anche in questo caso, tantissimi. Da Fiumicino potrete arrivare a Bari e Vienna con una spesa massima di 10 euro. Con 12 euro si vola a Catania e con 17 euro circa a Marsiglia o Alicante. Da Ciampino invece con una spesa media tra i 12 e i 18 euro potrete volare a Bucharest, Varsavia, Sofia, Bulgaria, Budapest o Dusseldorf.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryanair (@ryanair)



Da Napoli con circa 11 euro si raggiunge invece Genova, Palermo e Vienna. Da Torino invece con una spesa di massimo 18 euro potrete volare a Londra, Barcellona e Palermo. In ultimo, da Venezia si viaggia verso Catania e Bari con massimo 13 euro di spesa. Poco di più per raggiungere Edimburgo, Bordeaux, Marrakech e Parigi.