La proposta di matrimonio più bella che vedrete, con un lieto fine – VIDEO

Questa è sicuramente la proposta di matrimonio più densa di significato alla quale abbiamo mai assistito. E c’è una storia difficile dietro.

Un giovane ha fatto una proposta di matrimonio alla sua fidanzata nonostante la sua terribile condizione fisica. Lui si chiama Brandon, ha 25 anni e si è temuto che non potesse più camminare. Tutta colpa di un incidente molto sfortunato che lo aveva coinvolto, con il crollo di un albero.

Il grosso arbusto lo aveva schiacciato causandogli gravissime lesioni alla spina dorsale. Ma Brandon non si è dato per vinto e ha cominciato a lavorare duramente per cercare di recuperare almeno un minimo di mobilità. Il 25enne, con l’aiuto di fisioterapisti e di una psicologa, ha organizzato un incontro con la sua amata Crickett facendole la proposta di matrimonio. E nel frattempo la sua situazione fisica è andata migliorando sempre più. Questa storia bellissima, che è stata diffusa proprio nelle festività di Natale, ha riguardato questa coppia della regione inglese del Devonshire. Per portare a compimento la sua riabilitazione, Brandon si è rivolto ad un centro specializzato di Pittsburgh, negli Stati Uniti.

Proposta di matrimonio, Brandon ottiene il si della sua amata e torna acamminare

C’è un filmato che mostra il ragazzo mentre viene sollevato da due inservienti. Poi ecco il momento molto toccante della proposta di matrimonio ed ancora altri scorci realizzati nei mesi successivi. Dove Brandon riacquista la mobilità e compie infine una corsa all’aria aperta, in compagnia di un bambino. Con tutta probabilità un fratellino od un cuginetto, suo o di Crickett. Nella breve clip diffusa sui social network, il ragazzo all’inizio necessita di essere sollevato dagli inservienti.

Il tutto avviene nel corso del 2020, come attesta anche l’utilizzo della mascherina che è possibile riscontrare. E con il trascorrere dei mesi, grazie anche alla forza dell’amore, Brandon è uscito da quel suo inferno. La storia di Brandon deve essere da ispirazione per tanti altri che soffrono e che stanno vivendo la sua stessa, complicata situazione. Con la forza di volontà nulla è impossibile.