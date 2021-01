Questa sera andrà in onda la prima puntata dell’edizione 2021 di Primo Appuntamento: tra Armando e Jenny la connessione è immediata.

Con l’inizio di questo nuovo anno si rinnova anche l’appuntamento con il programma di Real Time Primo Appuntamento. Chi ha già visto il programma sa che nel corso delle puntate delle persone vengono associate per un primo appuntamento, dopo il quale potranno decidere se continuare la frequentazione o interromperla. Come tutti i dating, anche questo si basa sull’impressione a prima vista, ma a differenza di altri qui i concorrenti hanno la possibilità di passare un’intera serata con la persona che si trovano di fronte per capire se scatta una connessione anche durante il colloquio.

La prima puntata di questo 2021 sarà trasmessa questa sera su Real Time, ma per gli abbonati a Dplay plus c’è la possibilità di vederla già adesso. Ovviamente per tutti coloro che hanno l’abbonamento o che semplicemente vogliono scoprire cosa accadrà tra le coppie direttamente guardando il programma, ciò che segue consiste in uno spoiler, dunque continuando a leggere si rovineranno la sorpresa.

Primo Appuntamento: connessione immediata tra Armando e Jenny

Una delle coppie che si è incontrata in questa prima puntata ha fatto decisamente faville. Armando, giovane di bell’aspetto, si è incontrato con la fascinosa Jenny, una ballerina di Burlesque. Sin dal primo istante si è compreso che l’uomo è rimasto positivamente colpito dall’aspetto della ragazza, ed anche se non ce n’era bisogno non ha celato il suo interesse: “Da tanto non provavo un bollore per una donna”.

Durante la cena è apparso evidente come lo sguardo di entrambi s’incontrasse con desiderio ed un pizzico d’imbarazzo. Anche la conversazione è andata per il meglio ed a conclusione del pasto la carica attrattiva tra i due si è sfogata in un bacio passionale. Pare proprio che tra Armando e Jenny sia l’inizio di un’intensa frequentazione.

