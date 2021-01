Oroscopo del giorno, mercoledì 6 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Il giorno dell’Epifania è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 6 Gennaio 2021.

Siamo giunti all’Epifania, che cade durante la seconda settimana del nuovo anno. Che cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? È il momento giusto per prendere decisioni o lanciarsi verso nuove sfide? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 6 Gennaio 2021.

Mercoledì 6 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi fareste meglio ad avere un occhio di riguardo per le vostre finanze. Nonostante questo le prossime ore saranno per voi decisamente positive. I tempi sono maturi per nuove idee e progetti, forza e coraggio!

Toro. Durante l’ultimo periodo siete stati attanagliati dai dubbi e dalle incertezze, e molto probabilmente anche oggi sarà così. È il momento di affrontare le situazioni nocive e di ragionare una volta per tutte sulle possibili soluzioni.

Gemelli. Le prossime ore si riveleranno decisamente proficue. Tenetevi pronti a dare il meglio di voi e a mettervi finalmente in gioco. Cercate di non perdere la calma di fronte ai piccoli inconvenienti, fanno parte del gioco!

Cancro. La giornata di oggi vi condurrà sulla via della riflessione. Molto probabilmente qualche situazione tediosa richiederà la vostra attenzione, e voi fareste bene a dedicarle del tempo. Cercate comunque di non innervosirvi troppo e di affrontare con leggerezza gli imprevisti.

Leone. Durante la giornata di oggi Marte non sarà dalla vostra parte, e le prossime ore potrebbero essere accompagnate da del nervosismo. I vostri sentimenti son un po’ in subbuglio, cercate dunque di approfittarne per fare chiarezza, e rimanete lontani da gesti impulsivi.

Vergine. All’orizzonte si intravedono delle belle soddisfazioni, perciò è proprio questo il momento di buttarsi a capofitto su nuove idee e nuovi progetti.Cercate però di non trascurare i sentimenti e le persone care, potreste pentirvene in futuro.

Bilancia. Il cielo vi riserverà alcune importanti novità durante la giornata di oggi. Questo è per voi un periodo di transizione, quindi è normale sentirsi più sensibili rispetto al solito. Cercate soltanto di affrontare gli inconvenienti con leggerezza, il resto verrà da sé.

Scorpione. La giornata di oggi sarà per voi non particolarmente idilliaca. Potreste sentirvi meno empatici del solito e avrete sicuramente bisogno di staccare un po’ la spina. Cercate però di non distrarvi troppo e di rimanere concentrati sui vostri obiettivi.

Sagittario. La giornata di oggi sarà ottima per i chiarimenti. Approfittatene dunque per mettere un punto decisivo alle liti in corso e per risolvere le questioni più tediose. Non rimandate niente a domani e tenetevi pronti: presto alcune novità vi sorprenderanno.

Capricorno. Durante le prossime ore sarà necessario rimboccarsi le maniche ed impegnarsi per raggiungere i vostri obiettivi. Le stelle saranno tutte dalla vostra parte, perciò non abbiate timore di dimostrare a tutti di che pasta siete fatti!

Aquario. La giornata di oggi sarà per voi molto impegnativa e gratificante. È necessario non procrastinare e cercare di rimanere concentrati sui vostri obiettivi. Prestate attenzione inoltre agli smarrimenti: potreste perdere un oggetto a voi caro.

Pesci. Le prossime ore saranno interamente dedicate alla riflessione. Molto probabilmente avete ricevuto una delusione nell’ultimo periodo. Cercate di rimettervi in piedi e di ripartire con più carica. Non rifiutate l’aiuto degli amici e delle persone care, vi farà bene.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.