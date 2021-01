Now you see me, chi è l’attore Jesse Eisenberg: età, carriera, vita privata

Stasera 5 gennaio è in onda il film sul mondo della magia “Now You See Me”, con protagonista l’attore statunitense Jesse Eisenberg.

Jesse Eisenberg è nato a New York il 5 ottobre 1983 in una famiglia ebraica con origini polacche e ucraine. Appassionato di recitazione sin da piccolo, inizia a recitare in teatro all’età di 10 anni. Nonostante gli impegni cinematografici ha frequentato al New York University, specializzandosi in arti liberali e antropologia.

Eisenberg ha esordito nel 1996 come sostituto a Brodway. Ha recitato in ruoli minori in televisione ed ha girato uno spot pubblicitario per la bevanda Dr Pepper, ma il suo primo ruolo importante è nel film del 2002 “Roger Dodger“. Nel 2007 è protagonista di “The Education of Charlie Banks“, per la regia di Fred Durst. Nello stesso anno è al fianco di Richard Gere e Terrence Howard in “The Hunting Party“. Nel 2009 ottiene un altro ruolo da protagonista in “Adventureland” di Greg Mottola, al fianco di Kristen Stewart e Ryan Reynolds. Un altro ruolo importante è quello di “Benvenuti a Zombieland” di Ruben Fleischer e quello al fianco di Michael Douglas in “Solitary Man“.

Jesse Eisenberg, il successo e la vita privata

Il successo di Jesse Eisenberg è consolidato nel 2010 quando partecipa a “The Social Network” insieme a Andrew Garfield e Justin Timberlake per la regia di David Fincher, interpretando il ruolo del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. La sua interpretazione gli assicura la candidatura per miglior attore agli Oscar. Ha doppiato nel 2011 il pappagallo Blu nel film d’animazione “Rio“.

Nel 2012 Jesse Eisenberg è scelto da Woody Allen nel suo film “To Rome with Love” e recita insieme a Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher e Dave Franco in “Now You See Me“, riprendendo lo stesso ruolo anche per il sequel del film nel 2016. In “Batman vs Superman: Dawn of Justice” prende il ruolo del cattivo Lex Luthor e nello stesso anno recita in “Cafè Society“, firmando la seconda collaborazione con Woody Allen. L’attore è ebreo praticante, ha dichiarato di non avere un profilo Facebook nonostante aver interpretato il ruolo del suo fondatore in un film. Ha un figlio, nato nel 2017, avuto dalla compagna Anna Strout.