Negazionisti Covid, grosso focolaio in condominio: loro reagiscono così

Di nuovo in azione i negazionisti Covid, che stavolta colpiscono in provincia di Napoli con una reazione nei confronti dei controlli.

Anche da positivi i negazionisti Covid continuano ad insistere con le loro strambe idee. Nelle settimane scorse è giunta notizia di persone colpite dal virus e ricoverate in ospedale, che ai medici chiedevano quale malattia avessero, in quanto si dicevano convinti che la pandemia in atto sia solo una invenzione, perpetrata per non meglio precisati scopi.

Ma dalla provincia di Napoli giunge un’altra assurda storia, che riguarda quattro famiglie con i rispettivi membri tutti risultati infetti. Il fatto è accaduto ad acerra, dove un grosso condominio facente parte di un rione popolare ha visto lo svolgimento di 68 tamponi in tutto, dopo la segnalazione di un medico di base che aveva individuato un potenziale focolaio. Fra questi test compiuti, 11 hanno mostrato un riscontro positivo con in 9 che presentano sintomi evidenti della malattia. Proprio un cluster è quello che si è venuto a creare, dopo che una persona col virus all’interno del proprio organismo ha contagiato una anziana con la figlia, due nipoti e la fidanzata di uno dei due giovani. Tutti loro ora versano in isolamento domiciliare a casa della anziana.

Negazionisti Covid, altro assurdo episodio con chi pensa al complotto

Nello stabile c’era per l’appunto anche una coppia di soliti negazionisti Covid, che non ha accettato in alcun modo di farsi controllare. Questa situazione, resa ancora più inaccettabile dall’atteggiamento dei negazionisti, rende bene però quale sia stata la soglia di attenzione e di responsabilità di alcuni cittadini in occasione delle festività natalizie. Una soglia molto bassa, purtroppo. Con un rilassamento generale ed una tendenza diffusa a prendere sottogamba le regole ed a non rispettarle, tale che ora sembra certa la venuta della terza ondata nelle prossime settimane.

Il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha espresso ferma condanna per questa situazione e ha parlato anche di comportamenti non corretti tenuti in occasione dei giorni intorno a Natale. “Atteggiamenti scellerati e scriteriati gettano alle ortiche tutti i sacrifici fatti da tanti fino ad oggi. C’è chi ha perso il lavoro, chi i propri cari e chi tutto”.