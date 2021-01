Maddalena Corvaglia confessa: “Ho chiuso da poco una storia importante”

L’ex velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia, ha confermato di aver chiuso da poco la storia d’amore con Alessandro.

Da mesi si rincorrono le voci su una presunta crisi tra Maddalena Corvaglia e l’ultimo fidanzato Alessandro, un’immobiliarista con il quale ha cominciato a frequentarsi nel 2019 e con il quale sembrava stesse andato tutto a gonfie vele. I rumor sono cominciati durante il lockdown primaverile ed in questi si suggeriva che a mandare in crisi la coppia sarebbe stata la distanza. Pare infatti che i due abbiano passato il duro periodo primaverile in case differenti e questo avesse portato ad una distanza incolmabile.

Per mesi Maddalena non ha voluto commentare i gossip, preferendo che le notizie sulla sua vita sentimentale si sgonfiassero e non ne parlasse più nessuno. Tuttavia i rumor sono aumentati durante l’estate, quando l’ex velina ha passato tutte le vacanze estive con la figlia Jamie (avuta dal matrimonio con Stef Burn, dal quale si è separata nel 2017), tra la Puglia e la Sardegna.

Maddalena Corvaglia conferma la separazione dal fidanzato

Dopo mesi di silenzio, Maddalena ha confermato la fine della relazione con Alessandro in un’intervista concessa a Confidenze. Quando le hanno chiesto come va l’amore, questa ha infatti risposto: “Ho chiuso da poco una storia importante e per ora non cerco nuovi fidanzati. Mi concentro sul lavoro”. L’ex velina non ha citato l’ex fidanzato e non ha parlato delle motivazioni che hanno portato alla separazione, confermando la volontà di mantenere il riserbo sulla propria vita privata.

Per quanto riguarda il lavoro, Maddalena Corvaglia sarà presto impegnata in un nuovo programma di Rai Due, nel quale lavorerà al fianco di Simona Ventura: “A gennaio mi vedrete su Rai Due in Game of Games, un nuovo e divertente programma di Simona Ventura”. L’impegno dei prossimi giorni sarà il primo del 2021 e pare che in programma ce ne sia almeno un altro. Per conoscerne i dettagli, però, dovremo attendere.

