Lutto nel mondo della musica: morto a 50 anni Marco Collazzoni

La città di Terni ed il mondo della musica piangono la scomparsa del musicista Marco Collazzoni, aveva solamente 50 anni.

Il mondo della musica italiana ed internazionale piange la scomparsa di un grande musicista. Nelle scorse ore, infatti, si è spento Marco Collazzoni, stroncato da un male incurabile contro il quale ha lottato per tanti anni. Sebbene lottasse strenuamente contro il male che lo aveva colpito, Marco non ha mai abbandonato la musica e la passione per gli strumenti, decidendo di non staccarsi da quel Sax che lo ha accompagnato per tutta la vita fino all’ultimo.

Nato a Terni nel 1970, Marco era diventato un punto di riferimento per la musica Jazz italiana. Il suo talento era riconosciuto sia in Italia che all’estero e nella sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi musicisti Jazz europei e mondiali. La sua abilità con gli strumenti era affiancata da una capacità innata per gli arrangiamenti e la creazione di melodie. Un talento che gli ha concesso di incidere ben 21 album.

Morto Marco Collazzoni, il cordoglio della sua città natale

Appassionato di musica sin dai primi anni, Marco ha studiato ogni minimo dettaglio, concentrandosi anche sulla meccanica degli strumenti. Proprio la conoscenza approfondita di questa dinamica gli concedeva di sfruttarli al meglio e con il tempo di costruirli personalmente. La sua scomparsa ci priva di un musicista, di un maestro, di grandissimo talento, al quale la città di Terni era molto legata e al quale nelle prossime ore e giorni e mesi offrirà il proprio omaggio.

La morte di Marco Collazzoni ha colpito anche la professoressa Roberta Bambini, dirigente scolastica del liceo artistico ‘Orneore Metelli‘. Dopo aver appreso la triste notizia del concittadino scomparso, infatti, questa ha dichiarato: “La sua luce continuerà ad illuminare per sempre la nostra scuola”. Impossibile, d’altronde, dimenticare il grande esempio che il maestro ha dato con la sua carriera e con la sua dedizione a questa splendida arte.

