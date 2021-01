Leucemia stronca nota avvocatessa, Loredana Briganti muore a 45 anni

Lei si chiamava Loredana Briganti ed una leucemia che l’ha colpita solamente pochi giorni fa l’ha portata via in maniera inesorabile.

A Martinsicuro l’intera comunità locale accoglie con tristezza la morte di Loredana Briganti. Lei era una personalità molto conosciuta della località abruzzese situata in provincia di Teramo. Loredana, 45 anni, svolgeva la professione dell’avvocatura da molto tempo e con grande profitto.

Purtroppo una brutta malattia l’ha stroncata nei primi giorni dell’anno. Si è trattato di una forma inesorabile di leucemia, che nel breve volgere di pochi giorni l’ha portata via. Ben presto la stessa avvocatessa aveva capito che la malattia aveva assunto dei connotati molto seri. Al punto che a Capodanno aveva scritto sul proprio profilo personale Facebook di temere per la propria vita. “Spero di non morire. Il mio 2020 si chiude malissimo davvero malissimo. Il 2021 si apre in un modo pessimo”.

Leucemia, un male troppo forte per Loredana Briganti: lei muore a soli 45 anni

Un 2021 che per Loredana è durato pochissimo. Lei era anche una donna molto bella. Inoltre era dotata di tantissime qualità umane. Nonostante a Martinsicuro abbia vissuto per anni, la 45enne stroncata dalla leucemia viveva a Roseto degli Abruzzi. Dove pure in tanti la piangono.

La sua scomparsa è avvenuta nelle vicine Marche, dove Loredana era ricoverata al meglio attrezzato ospedale delle Torrette di Ancona. In tantissimo stanno ricordando con affetto e con enorme commozione la donna sui social network.