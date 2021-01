Giulia De Lellis confessa su instagram: “Sto prendendo un farmaco…”

L’influencer Giulia De Lellis ha fatto una confessione inaspettata sul suo profilo instagram: sta prendendo un farmaco per un problema di salute…

Lo ha confessato lei stessa sul suo profilo instagram da 5 milioni di followers: Giulia De Lellis sta attualmente assumendo un farmaco per contrastare i suoi problemi di salute da cui soffre da un po’ di tempo. Il popolo del web e soprattutto i suoi fan si erano preoccupati per lei, perché avevano notato un cambiamento nel suo corpo. Qualcuno aveva anche ipotizzato che potessere essere incinta. L’influencer ha smentito le dicerie e ha spiegato tutto.

Giulia De Lellis, prende un farmaco per la malattia

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo a tacere tutte le male lingue e i gossip sulla sua possibile gravidanza. Da qualche tempo i fan avevano notato un aumento di peso della bellissima influencer ma è stata la stessa De Lellis ad informare i fan sul motivo. Sta prendendo un farmaco per una cura ormonale che risolva il suo problema di acne, con cui combatte da tempo.

Giulia ha anche confessato di aver provato diverse cure prima di trovare quella giusta, che sta facendo proprio in questo momento. La pillola che le hanno somministrato adesso, nonostante l’aumento di peso che oggi non le fa entrare i jeans, è contenta dei risultati che sta ottenendo e finalmente può curare i suoi problemi di pelle.

“Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio. Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni.” ha poi proseguito l’influencer. Giulia ha poi terminato il suo discorso con un messaggio di incoraggiamento per tutte le persone come lei che soffrono di acne: “L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere.”