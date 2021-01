Farmacista negazionista distrugge 500 dosi di vaccino: “Fine del mondo”

By

Lui è un farmacista che ha dato adito alle più assurde teorie cospirazioniste e del mondo negazionista. E ha compiuto un atto molto grave.

C’è davvero da non crederci nell’apprendere di un farmacista negazionista che si è reso responsabile della distruzione di centinaia e centinaia di dosi di vaccino. Il siero in questione è quello progettato dall’azienda statunitense Moderna. E la storia arriva proprio dal Paese a stelle e strisce.

Un 46enne del Wisconsin, tale Steven Brandeburg, ha distrutto 500 fiale contenenti il ritrovato destinato ad altrettante persone affette dal Coronavirus. Una volta scoperto lui si è giustificato dicendo di avere agito a fin di bene, per cercare di contrastare l’ineluttabile. Ovvero la fine imminente dell’umanità, dovuta anche agli effetti del vaccino che, a suo dire, avrebbe modificato il Dna umano contribuendo all’estinzione della razza umana. Per questo motivo questo convinto negazionista aveva anche iniziato a mettere da parte delle considerevoli scorte di cibo. Il farmacista che credeva ciecamente nelle bislacche tesi dei complottisti ha tra l’altro agito cercando di non dare nell’occhio.

Negazionista, complottista e con qualche rotella fuori posto: cosa ha fatto alla ex moglie

La manomissione delle fiale di vaccino è avvenuta evitando di conservare le stesse in frigo. Il vaccino Moderna infatti richiede nello specifico uno stato di conservazione a basse temperature. E l’uomo era anche riuscito ad influenzare alcuni cittadini del centro abitato di contenute dimensioni nelle quali lui vive e lavorava. Ora ha perso il lavoro e deve rispondere anche di diversi reati.

Di recente l’uomo aveva fatto visita alla sua ex moglie, dalla quale ha avuto due bambini, portando con sé una massiccia scorta di cibo. Alla donna, dalla quale sta ultimando le pratiche di divorzio, ha rinfacciato il fatto di stare ignorando “la fine del mondo imminente”. Proprio quest’ultima ha anche informato le forze dell’ordine di come il farmacista stesse accumulando non solo del cibo ma anche un grosso quantitativo di armi. Cosa molto facile da fare negli Stati Uniti.