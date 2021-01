Elisabetta Gregoraci, fuga a Dubai e via i vestiti: che schianto – FOTO

Sul suo profilo personale Instagram, Elisabetta Gregoraci si mostra al massimo dello splendore di cui è capace. Un fisico stellare il suo.

Lontana da tutto e da tutti, appare così Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl calabrese è letteralmente evasa dall’Italia, dal Grande Fratello, da Flavio Briatore (per qualche ne sappiamo, n.d.r.) da Pierpaolo Pretelli e dal Grande Fratello Vip. E dall’inverno.

Eccocela al massimo della forma, mentre indossa un magnifico costume da bagno dagli assolati Emirati Arabi Uniti. In questi giorni la 40enne di Soverato si trova a Dubai. Ed eccola inforcare un paio di necessari occhiali da sole, che da quelle parti servono sempre. Il resto lo fanno il suo incantevole sorriso ed il suo irresistibile fisico. La Gregoraci è un vero e proprio schianto, capace di far girare la testa a uomini e donne pure. Bella proprio come il sole, la mamma di Nathan Falco scrive raggiante: “Tieni il viso rivolto verso il sole e non vedrai mai le ombre”.

Elisabetta Gregoraci, una donna sempre incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Una massima che raffigura alla perfezione quella che è la vita di Elisabetta. Qualcuno la invidia per il fatto di vivere l’inverno dove c’è sempre l’estate. Qualcun altro le scrive che non è giusto che lei possa andarsene in giro per il mondo mentre tutta Italia deve sottostare alle rigide norme anti pandemia.

Ma la stragrande maggioranza dei suoi utenti la elogia, e trova che Elisabetta Gregoraci sia sempre una bellezza senza tempo e senza età. Ci sono ragazze e ragazzine con la metà dei suoi anni ed anche meno, assolutamente non capaci di fare sfoggio di un simile concentrato di bellezza e di fascino.