Elettra Lamborghini, dolore senza fine: “Per me era tutto”

Le rivelazioni di Elettra Lamborghini, l’ereditiera parla in un’intervista e racconta il suo dolore senza fine: “Per me era tutto”.

Intervistata dalla rivista ‘Vanity Fair’, la nota ereditiera Elettra Lamborghini lascia emergere dettagli inediti del suo privato e si lascia andare a sogni nel cassetto e ricordi. A proposito di sogni, “un Grammy non mi farebbe schifo. Uno ci spera, fa il possibile, ma sono italiana: è difficile”, dice la cantante.

Poi ancora sottolinea: “Un’altra cosa che mi piacerebbe fare in futuro è adottare o, comunque, fare qualcosa per i bambini dell’Africa”. Chiarisce quindi che con il palco di Sanremo ha chiuso o quasi: “Non è una cosa che vorrei fare ogni anno, al massimo solo un’altra. Poi, magari, ci torno come star internazionale”.

Il dolore di Elettra Lamborghini non si lenisce: il suo ricordo

Rivela ancora la nota ereditiera parlando della sua personalità: “Tra artista e persona non c’è nessuna differenza nel mio caso. Se fosse stato così, avrei cambiato il nome e ne avrei scelto uno più artistico. Il nome è sempre stato un po’ una mia sfiga: capiscono subito tutti chi sono”. Elettra Lamborghini si è sposata il 26 settembre 2020 col disc jockey olandese Afrojack, un evento indimenticabile per tutto, ma non per lei, che invece evidenzia: “Non cambia niente, solo scartoffie”.

In ultimo, alcune parole sul lutto che l’ha colpita qualche mese fa, con la morte della sua cavalla amatissima, Lolita: “Per me era tutto: sto ancora cercando di metabolizzare il lutto”, dice. Quindi continua: “Mi è stata regalata in un momento non facile e mi ha salvato la vita. Quando mi sono separata da lei ho capito di aver avuto a che fare con il mio primo vero lutto: non ne avevo mai vissuti prima”.