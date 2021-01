È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici confessa: “O cambiavo o morivo”

Durante la puntata di ‘È Sempre Mezzogiorno’ del 5 gennaio 2021, Antonella Clerici compie una rivelazione al suo ospite, Tiberio Timperi.

Nella puntata di ‘È Sempre Mezzogiorno‘ andata in onda nella mattinata di martedì 5 gennaio 2021, Antonella Clerici ha avuto modo di ospitare il noto conduttore radio e tv T Timperio Timperi. Il 56enne romano è, al pari della sua collega 57enne originaria di Legnano, uno dei volti della Rai con la militanza più longeva all’interno della Televisione di Stato.

E ad unire i due c’è anche un altro aspetto. Entrambi infatti hanno assunto le redini alla conduzione di ‘Uno Mattina’. Si tratta dello storico contenitore di informazione ed attualità di Rai 1 che viene trasmesso in diretta dalle 06:45 alle 09:55. Una fascia oraria occupata più o meno stabilmente nel corso dei suoi tre decenni e mezzo di messa in onda. Ma la cosa, come è facile immaginare, costringe chi vi lavora per la sua realizzazione a doversi svegliare molto presto ogni giorno.

È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ricorda i tempi di ‘Uno Mattina’: “Che fatica”

Una situazione, questa, che comporta a volte dei veri e propri stravolgimenti per ciò che riguarda poi le abitudini che scandiscono la propria giornata. Ed infatti Antonella Clerici era costretta a delle levatacce in orari antelucani. Bisognava alzarsi dal letto ben prima dell’alba.

Poi tra il fare colazione, prepararsi, vestirsi, il viaggiare per raggiungere la sede Rai ed ultimare le ultime operazioni prima della diretta, ecco che di lavoro da fare ce n’era eccome. La conduttrice lombarda ha ammesso che si trattava di un qualcosa di pesante da dovere sostenere. “O cambiavo o morivo”, ha detto lei a Tiberio Timperi, che questi ritmi deve tenerli solamente nei fine settimana.