La compagnia aerea più sicura al mondo nel 2021

Quali sono le compagnie aree più sicure con cui viaggiare nel 2021? La classifica dei grandi vettori e di quelli low cost.

Quando si sale su un aereo, spesso ci sono delle persone che hanno il terrore di qualsiasi movimento o rumore sospetto. A maggior ragione l’ipocondria e la paura di volare si incrementa quando ci si affida a delle compagnie aeree che si conoscono poco. Ecco allora che AirlineRatings.com ha stilato la classifica delle 20 compagnie e i dieci vettori low cost più sicuri del mondo per questo 2021. Per stilare questo elenco sono state prese in considerazione le compagnie che vengono costantemente monitorate e alcuni fattori come l’incidenza di incidenti, gli audit dei Governi, dell’aviazione e svariate iniziative di sicurezza.

Qantas, la compagnia più sicura del mondo

Al primo posto in questa classifica delle compagnie aeree più sicure troviamo Qantas. È proprio questa a rassicurare maggiormente i viaggiatori perché, pur essendo la più “vecchia” è anche quella che ha il maggior numero di record per quanto riguarda la sicurezza. Come riporta TTG Italia, infatti, la Qantas è stata leader nel monitoraggio in tempo reale dei motori degli aerei, la registrazione dei dati di volo e lo sviluppo del Futur Air Navigation System.

A seguire, nella classifica troviamo Qatar Airways, Air New Zealand, Singapore Airlines, Emirates, Eva Air, Etihad Airways, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, British Airways, Virgin Australia / Virgin Atlantic, Hawaiian Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Sas, Finnair, Lufthansa, Klm e United Airlines.

Compagnie aeree low cost: le più sicure

Per chi di solito invece viaggia con compagnie aeree low cost nella classifica delle dieci più sicure del 2021 al primo posto c’è Air Arabia, seguita da Allegiant e al terzo posto troviamo la famosissima easyJet. Subito fuori dal podio invece c’è Frontier, seguita da Jetstar, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet e Wizz Air.

Se avete quindi in programma una viaggio a breve, sperando che il mondo delle vacanze possa ripartire nonostante il Covid-19 ancora in atto, queste sono sicuramente le compagnie aeree che renderanno più sicuro il vostro volo. Questo chiaramente in termini di incidenti gravi, non vengono prese in considerazione le possibili problematiche legate invece ai termini di cancellazione o cambio volo.

(Fonte Immagini Pixabay)