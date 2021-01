Christian De Sica racconta l’incidente: “Mi è esploso in faccia”

Christian De Sica in onore del suo 70esimo compleanno si è raccontato a tutto tondo, parlando anche dell’incidente avvenuto a Capodanno.

Christian De Sica è uno degli attori più amati ed oggi compie, 5 gennaio 2021, compie 70 anni. In onore del traguardo importante ha scelto di raccontarsi a tutto tondo, sia come persona che come personaggio.

Christian De Sica non ha nascosto di essere stato vittima di un incidente durante un Capodanno avvenuto oltre un ventennio fa. L’artista è stato colpito all’occhio e ha rischiato moltissimo, persino di perdere la sua carriera da attore: “Nel 2000 un petardo mi esplose in faccia mettendomi fuori uso l’occhio destro, dovevo fare ‘Un americano a Roma’ al Sistina“. L’episodio gli è stato d’insegnamento, imparando a riconoscere la cattiveria altrui, soprattutto dei colleghi avvoltoi che tentarono di rubargli il lavoro. “Più di un collega si precipitò da Garinei dicendo: ‘De Sica è ormai cieco’“. Per riuscire a recuperare la totale funzionalità dell’occhio, l’artista si è dovuto sottoporre a ben 9 delicate operazioni al viso.

Christian De Sica e la strabiliante carriera

Christian De Sica vanta all’attivo ben 110 film in una carriera che va avanti da oltre 50 anni. Si è detto grato per avere il sostegno della sua famiglia e per poter fare nella vita ciò che lo diverte di più. Nonostante il successo, l’attore non ha un buon rapporto con il denaro: “Sono un macello. Non ho la minima idea di quello che guadagno, gestisce tutto mia moglie Silvia. Oggi, a 70 anni, mi dà ancora la paghetta“.

L’artista ha paragonato li anni della sua gioventù a quelli dei ragazzi di oggi, che non danno più importanza alla meritocrazia: “Prendevo tutti 30 all’università. Ero educato e rispettoso. Oggi i ragazzi se ne fregano, ma non è colpa loro se sono maleducati e ignoranti. La colpa è della tv, dove basta mostrare le chiappe per avere successo“, ha asserito. De Sica ha ricordato anche i suoi flop, come quando conduceva le serate a Vibo Valentia, con giacca rosa e capelli lunghi. “Cantavo una canzone francese, Chaines, catene, e la gente mi urlava ‘Ricchione!’“, ha rivelato amareggiato.