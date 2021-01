Christian De Sica compie 70 anni: vita, carriera, figli, film e curiosità

Il celebre attore Christian De Sica spegne oggi la sua settantesima candelina. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui e sulla sua vita.

Christian De Sica è celebre un attore, showman, cantante, sceneggiatore e regista italiano. L’uomo ha fatto ridere e divertire migliaia e migliaia di telespettatori, che ancora lo acclamano e lo apprezzano. Nato a Roma il 5 Gennaio del 1951, sotto il segno del Capricorno, oggi compie ben 70 anni. Leggiamo dunque tutto ciò che c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata.

Leggi anche->Christian De Sica, che rapporto ha davvero oggi col cognato Carlo Verdone

Christian è il figlio del celeberrimo Premio Oscar Vittorio De Sica e della splendida attrice Maria Mercader. Dopo aver conseguito il diploma classico di maturità, l’uomo si è concesso un viaggio in Venezuela. Proprio lì, lavorando in un albergo, si è avvicinato per la prima volta al mondo dello spettacolo. È stato proprio lui a raccontarlo durante un’intervista. “”Andavo da una ragazza venezuelana, figlia di un presentatore televisivo, con la speranza di cominciare a fare l’attore.” ha dichiarato. “Dopo i primi tempi disastrosi da cameriere, subito un’audizione e nel giro di poche settimane avevo firmato un ricco contratto della durata di cinque anni e cantavo alla televisione”. L’uomo tornò in Italia nel 1970, iscrivendosi all’Università La Sapienza, che lasciò però dopo poco tempo. “Ho dato sei esami, a Lettere, per fare contento mio padre. Lui voleva che io facessi l’università”.

Leggi anche->Christian De Sica, rissa col cognato Carlo Verdone: spinte e sberle, cosa è successo

Inizialmente il giovane De Sica si gettò nel mondo della musica. Partecipò addirittura, nel 1973, al Festival di Sanremo. La sua prima parte come attore, nel 1968, fu per il film francese Pauline 1880, ma il vero e proprio debutto fu nel 1970, con la pellicola di Rossellini Vita di Blaise Pascal. In seguito all’esperimento al Festival di Sanremo, l’uomo scelse definitivamente la via della recitazione. Da quel momento in po iniziò ad ottenere una parte dietro l’altra, divenendo sempre più famoso e conosciuto in Italia. Tra i suoi film più acclamati degli Anni Settanta ricordiamo Una breve vacanza, La cugina, Conviene far bene l’amore, La madama, Bordella, e Giovannino. Christian dedicò invece gli Anni Ottanta quasi esclusivamente alla commedia. Nel 1982 recitò per Carlo Vanzina in Sapore di mare. Successivamente si gettò nei celeberrimi cinepanettoni italiani, di cui divenne uno dei protagonisti assoluti. Vacanze di Natale fu il primo, nel 1983, e diede il via a una serie di divertentissime ed acclamate pellicole, che ancora oggi va avanti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Christian De Sica: vita privata e curiosità sul celebre attore

Il celebre Christian De Sica, che oggi compie ben 70 anni, è uno showman, attore, e regista italiano di grande successo. L’uomo ha scelto di passare la sua vita al fianco di Silvia Verdone, la sorella del celeberrimo Carlo Verdone. Insieme i due hanno dato alla luce ben due figli: Brando e Mariarosa. Oltre ad essere un attore eccezionale, De Sica è stato anche un personaggio televisivo. Nel 2015 ha infatti affiancato la splendida Michelle Hunziker per condurre il programma Striscia la notizia.