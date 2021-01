Bolzano, frana su un hotel: “come a Rigopiano”, cosa è successo – VIDEO

Momenti drammatici vissuti nel pomeriggio di oggi a Bolzano, frana su un hotel: “come a Rigopiano”, cosa è successo, il video.

Sono passati quattro anni quasi da quando il 18 gennaio 2017 una slavina si è abbattuta su un hotel a Rigopiano, località nel territorio comunale di Farindola, in Abruzzo. Furono 29 le vittime di quel disastro, che sconvolse il nostro Paese. Oggi, a Bolzano, l’incubo sembra ripetersi, sebbene con conseguenze meno gravi.

Leggi anche –> Ha l’amante e costruisce un tunnel per raggiungerla: finisce molto male

Infatti, nel primo pomeriggio di oggi una frana si è abbattuta sull’Hotel Ederle, che si trova nel territorio comunale del capoluogo altoatesino. La struttura è parzialmente crollata. In questi istanti, stanno arrivando le prime e frammentarie notizie, ma a quanto pare non ci dovrebbero essere vittime.

Leggi anche –> Marito tradito | la sua vendetta contro moglie ed amante è orribile

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Frana su un hotel a Bolzano: la situazione aggiornata

L’hotel si trova sui pendii del Monte Tondo e sembra che si sia sfiorata ma evitata la tragedia solo perché la parte che è rimasta sotto la valanga di massi sarebbe stata in disuso. Non si hanno però certezze rispetto alla possibilità che qualcuno sia rimasto sotto la frana, che ha avuto dimensioni davvero importanti. L’albergo in questione, da quanto si apprende, si trova nei pressi delle famose passeggiate di Sant’Osvaldo.

Non si hanno, come si sottolineava, notizie di eventuali persone rimaste sotto le macerie e verosimilmente date per disperse, ma le immagini sono sconcertanti. Da un video pubblicato dal LFV Sudtirol sul proprio profilo Twitter si ha la dimensione di quanto ampia sia stata la frana che si è abbattuta poco fa sull’hotel Ederle di Bolzano. I soccorritori sono sul posto e stanno innanzitutto mettendo in sicurezza l’area.