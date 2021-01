Dopo la lite con Samantha De Grenet al GF Vip, Antonella Elia massacrata in diretta: “Voto zero”, cosa è accaduto.

L’uscita di ieri sera di Antonella Elia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non è piaciuta proprio a nessuno. Nel duello verbale che l’ha vista contrapposta a Samantha De Grenet sembra lei quella che ha fatto una pessima figura. Tanti sono stati i commenti sprezzanti dopo la sua uscita.

La storica showgirl se l’è presa con la gieffina, usando termini davvero molto duri, quasi imbarazzanti. Tra l’altro le ha dato della “vecchia” e della “grassa” e per questo l’accusa nei suoi confronti è stata quella di aver abusato del body shaming, scagliandosi contro la collega nel modo peggiore possibile.

La replica di Arianna David: massacrata Antonella Elia

Quanto accaduto all’interno della Casa più famosa d’Italia ha avuto anche ripercussioni e vasta eco mediatica. Antonella Elia è finita al centro di dure polemiche per le espressioni usate nel corso della trasmissione di ieri sera, in prima serata su Canale 5. Di quello che è successo ne ha parlato ad esempio stamattina la trasmissione Mattino 5, a cui ha preso parte tra gli altri Arianna David, ex Miss Italia nel 1993 e molto amica di Samantha De Grenet.

La modella non ha usato mezzi termini per bocciare il comportamento tenuto in trasmissione da Antonella Elia. Ha infatti evidenziato: “Antonella Elia voto pari a zero, non è in grado secondo me proprio a livello verbale di fare l’opinionista. Ha usato dei termini spiazzanti. Non dimentichiamoci che Samantha De Grenet ha dichiarato pubblicamente di aver avuto un tumore non si scherza con queste cose”.