Antonella Elia, che caos: entra nella casa e insulta la De Grenet – VIDEO

Polemiche pesantissime si abbattono sul capo di Antonella Elia. L’opinionista del GF attacca pesantemente Samantha De Grenet: “È body shaming”.

Non ci ha fatto certo una bella figura, Antonella Elia, nel duello verbale che l’ha vista contrapposta a Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 2020. La torinese ha dato della “vecchia” e della “grassa” a Samantha, attirandosi le ire di tantissimi telespettatori. Sul web, ovviamente in riferimento agli immancabili social network, la 56enne piemontese ex valletta di Mike Bongiorno continua ad essere criticata per le sue parole ritenute offensive e foriere di quello che è il triste fenomeno del body shaming.

Al GF Vip Antonella Elia ricopre il ruolo di opinionista fissa da studio ed una delle attrattive della puntata di lunedì 4 gennaio 2021 prevedeva il suo ingresso all’interno della casa per rispondere a tono ad alcuni dei concorrenti con i quali ha avuto delle discussioni in passato. Una delle sue rivali era esattamente Samantha De Grenet, con la quale la peperina Antonella ha avuto altre discussioni in passato. Ed ecco che pure stavolta non c’è affatto spazio per la diplomazia. Come già avvenuto in altre circostanze, Antonella Elia non si è dimostrata affatto tenera e ha fatto ‘sfoggio’ di una aggressività verbale evidente.

Antonella Elia, tutti contro di lei dopo gli insulti a Samantha De Grenet

Ed ecco che la De Grenet viene apostrofata come “la regina del gorgonzola” e con altre ‘carinerie’. Ad esempio la Elia le dice di trovarla “un pò ingrassata, si vede che stai cedendo a quello che è il peso dell’età. Pubblico da casa, che bello! Sono nella casa del Grande Fratello e ho davanti una str***a, le dò della str***a ed una soddisfazione, con questa borgatura male ripulita”.

Parole estremamente offensive che molti telespettatori si augurano possano dare adito ad un provvedimento disciplinare da parte della produzione del reality show di Canale 5. Che forse mai come quest’anno ha avuto a che fare con situazioni molto spiacevoli e del tutto da censurare, per via di frasi ed espressioni di estremo cattivo gusto da parte di diversi concorrenti. Senza contare che quei riferimento al fatto di essere ingrassata vengono ora interpretati dai telespettatori e dagli utenti come una sorta di manifestazione di bullismo. Certamente si tratta di un cattivo esempio da non seguire e da condannare in toto.