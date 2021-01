Andrea Zenga, lo sfogo sul padre Walter: “Non ci parliamo da 14 anni”

È rapporto difficile quello che intercorre tra Andrea Zenga e Walter. Il giovane si confessa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020.

Il ‘Grande Fratello Vip 2020‘ ha rappresentato per alcuni concorrenti un modo per trovare una valvola di sfogo. In diversi hanno dovuto affrontare delle situazioni non belle in passato. Ed è questo il caso di Andrea Zenga, figlio di Walter, allenatore ed in passato portiere della nazionale. Il giovane, 27 anni, è nato dalla relazione de ‘L’Uomo Ragno’ con Roberta Termali ai tempi.

Ma dal lontano il ragazzo 2006 non parla con il papà. E questo perché “essere genitore deve rappresentare un desiderio e non certo una costrizione”. Segno che il rapporto tra padre e figlio non va affatto bene. Ed Andrea Zenga si è aperto con Samantha De Grenet, che da par suo ha messo a disposizione del giovane personal trainer classe 1993 tutta la sua esperienza e la comprensione di madre. C’è una cosa della quale Andrea è convinto. E cioè che il primo passo, in una simile condizione, andrebbe fatto sempre dal genitore. Per questo motivo lui dice di non averlo mai cercato. “Tutto deve partire da lui”.

Andrea Zenga, idee decise su papà Walter: “Deve cercarmi lui”

Si evince, stando alla versione fornita da Andrea Zenga, come il 60enne di Milano sia stato insomma un papà non presente. Negli ultimi 14 anni ci sono stati solamente un paio di incontri e niente più, con dei saluti molto composti. La De Grenet rincuora Andrea dicendogli delle cose che corrispondono al vero. E cioè che lui è un ragazzo educato, gentile, del quale il papà non può che essere fiero.

Infine il figlio di Zenga vuole precisare una cosa: “Non voglio passare come uno che fa la vittima. Se io non cerco mio padre è perché intendo testare quale sia la sua volontà di far decollare il nostro rapporto. Lui sa che io ci sono, ma in fondo non mi conosce”. In tanti si augurano ora che quello che verrà ricordato come uno dei migliori portieri del calcio italiano possa fare un passo deciso verso questa direzione.