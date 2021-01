By

Ambra Angiolini, dopo la confessione di ieri sul suo passato, confessa ai followers una sua debolezza e un buon proprosito per il 2021

Riuscire a fare dell’ironia dopo aver sconfitto un disturbo alimentare non è proprio da tutti. E chi ci riesce, ha una forza incredibile. Come Ambra Angiolini, che ha fatto scalpore per la confessione sulla bulimia, di cui ha sofferto e che ha superato grazie anche alla gravidanza. “Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Durante i miei attacchi mangiavo di tutto e poi vomitavo nel bagno di qualsiasi posto e contesto. La bulimia è fame d’amore che devi colmare ed una malattia che può durare anni.” queste le dure parole dell’attrice, che si è davvero messa a nudo. Oggi ha pubblicato uno scatto ironico sul suo profilo instagram che ha fatto divertire tutti i suoi followers.

Ambra Angiolini su instagram: “Le proprie debolezze…”

Un frigo vuoto con la scritta “quello che cerchi è già dentro di te“: questa la foto umoristica postata da Ambra Angiolini sul suo profilo instagram nella giornata di oggi, che dimostra quanto l’attrice sia in grado di fare dell’ironia sulle abbuffate delle Feste, nonostante il terribile disturbo alimentare di cui ha sofferto.

“Secondo proposito del 2021… ridere tantissimo delle proprie debolezze” questa la descrizione abbinata alla foto simpatica che ha postato Ambra. Ha dimostrato tutta la sua forza nel saper affrontare con un sorriso anche i periodi più neri della vita. E sono stati i suoi figli a guarire le sue ferite: “Avere mia figlia nella pancia ha dato un nuovo senso alla mia vita. Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. I miei figli sono riusciti dove i genitori non erano riusciti. Mi hanno salvata.”

Ambra oggi è impegnata in tante campagne contro questo brutto disturbo alimentare per aiutare tanti giovani a superare le difficoltà, come ha fatto lei anni fa.