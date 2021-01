Ha l’amante e costruisce un tunnel per raggiungerla: finisce molto male

Era talmente invaghito della sua amante, ricambiato, da realizzare un passaggio sotterraneo per arrivare da lei. Ma tutto termina così.

Cosa fareste pur di raggiungere la vostra amante? La domanda è rivolta ovviamente a chi ha una tresca in corso, situazione che, contrariamente a quanto si pensi, è più diffusa del solito. Ed anche i famigerati narcos messicani sono soliti dedicarsi a delle tresche clandestine. Pensate però che in Messico c’è chi ha pensato di costruire un tunnel sotterraneo pur di raggiungere la donna che apparteneva ad un altro.

Leggi anche –> Andrea Zenga, lo sfogo sul padre Walter: “Non ci parliamo da 14 anni”

Un pò come aveva fatto ‘El Chapo’, Joaquin Guzman, ritenuto il più pericoloso dei criminali che hanno accumulato miliardi e miliardi di dollari con lo spaccio internazionale di stupefacenti. El Chapo aveva commissionato la costruzione in gran segreto di un tunnel sotterraneo da utilizzare per sfuggire alle forze dell’ordine che gli davano la caccia. Il protagonista di questa vicenda invece aveva intenzione di usare il passaggio nascosto per raggiungere una donna con la quale intratteneva una relazione ben celata agli occhi di tutti. E soprattutto del marito di quest’ultima.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Amadeus e Giovanna Civitillo, il tradimento: “Valige fuori dalla porta”

Amante, pazzo di lei, costruisce un tunnel per raggiungerla: termina tutto malissimo

Lei era sposata ma quando restava da sola vedeva il suo ‘amico particolare’ badando bene di non fare sapere la cosa a suo marito. Come raccontato da un sito web messicano, Cronica de Xalapa, i fatti arrivano dalla popolosa città di Tijuana. Un muratore esperto aveva curato la realizzazione del passaggio sotterraneo. In tal modo avrebbe potuto avere a disposizione quella bella moglie sposata della quale si era invaghito ogni qualvolta lo avesse desiderato.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Marito tradito | la sua vendetta contro moglie ed amante è orribile

Ma il marito tradito si è accorto di tutto, scoprendo l’esistenza di un buco nella propria camera da letto. Entrandovi dentro, è sbucato in casa del muratore che si divertiva alle sue spalle. Ed oltre al danno, ecco la beffa. Lo stesso muratore era sposato e questa situazione ha fatto sì che la moglie, tradita a sua volta, venisse a conoscenza di tutto quanto. Il piano degli amanti è insomma finito malissimo.