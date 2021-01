Alex Bonucchi morto in Algeria: folgorato in una piscina

Il dramma di Alex Bonucchi, un giovane operaio ed ex calciatore emiliano, morto in Algeria: folgorato in una piscina.

Un dramma ha sconvolto l’Emilia in queste ore: in tanti sono rimasti senza parole di fronte alla tragedia di un ragazzo di 25 anni, che in un momento di relax dal lavoro ha trovato la morte a Tunisi, capitale dell’Algeria. Il giovane – che si chiama Alex Bonucchi – era residente a Nonantola e lavorava per un’azienda di Imola.

A lanciare l’allarme sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri di Modena. Questi, nella tarda serata di ieri, sono stati attivati dalla Segreteria Consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri. Il ragazzo rimasto ucciso in questo dramma assurdo si trovava in quel momento coi suoi colleghi di lavoro.

La morte di Alex Bonucchi: il dramma del giovane operaio

Erano tutti dipendenti per la Sacmi di Imola, nello specifico il ragazzo morto lavorava come trasfertista collaudatore. Il dramma sarebbe stato improvviso. Stando a quanto è possibile ricostruire dalle poche informazioni a disposizione, il giovane e i suoi colleghi si trovavano a bordo della piscina dell’albergo che li ospitava. Alex Bonucchi è morto, rimanendo folgorato proprio in piscina.

L’azienda per cui il ragazzo lavorava produce macchine e impianti per l’industria ceramica. Ma Alex Bonucchi era molto conosciuto nella sua zona anche per alcuni trascorsi sportivi. Infatti, aveva giocato nel campionato di Eccellenza. Il suo club era stato il Rolo, squadra del reggiano, con cui aveva raggiunto buoni livelli. Inoltre, di recente aveva anche intrapreso la carriera di allenatore e sempre col Rolo aveva iniziato a fare l’allenatore dei pulcini. “Tutti ti ricorderanno per la bella persona che eri”, scrivono dirigenti ed ex compagni di squadra del giovane scomparso.