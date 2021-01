Alba Parietti sconvolta: “La somiglianza è impressionante”

Alba Parietti ha fatto notare una somiglianza impressionante ai suoi fans ed è rimasta sconvolta per non averla notata prima.

Alba Parietti è stata recentemente ospite nello studio di Mara Venier, a “Domenica In“, per presentare il suo libro “La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stron*i“. La showgirl ha raccontato diversi aneddoti sulla sua vita privata e sentimentale.

La showgirl Alba Parietti ha raccontato ad una scioccata Mara Venier un episodio riguardante padre Greg che è al limite del blasfemo. “Mi ritrovai a fare un viaggio con lui e lo fissai per tutto il tempo. Poi un giornalista si offrì di presentarmelo e allora io gli confessai di aver peccato e di aver fatto pensieri impuri su di lui, chiedendo di assolvermi“, ha rivelato. “Padre Greg mi guardò e mi chiese se fossi pentita e io gli risposi di no e allora lui mi disse che non poteva darmi l’assoluzione. Era bellissimo, se non di più“, ha ammesso la Parietti raccontando questa sua passione illecita.

Alba Parietti e la sorpresa inaspettata

Alba Parietti ha abituato i suoi fans alla sua schiettezza e onestà, grazie alla quale ha sempre condiviso aspetti anche molto personali della sua vita. Oggi, la showgirl ha condiviso con i suoi fans una somiglianza che non aveva mai notato prima tra il figlio Francesco Oppini e suo padre Francesco Parietti.

Nella foto condivisa dalla showgirl, il figlio ha un’espressione molto somigliante a quella del nonno paterno, ma per i fans la somiglianza più grande del telecronista è con il padre Franco Oppini. La Parietti non aveva mai notato tale rassomiglianza tra i due uomini più importanti della sua vita, ma grazie alla sua amica Alessandra Stefanato ora non può fare a meno di compararli.