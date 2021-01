Vite al Limite, Dominic espulso dal programma: come è diventato oggi

La sua storia è tra le più tragiche e disperate di “Vite al limite”: ecco chi è Dominic e perché è stato espulso dal programma.

Ci sono tanti motivi per cui le persone che partecipano a “Vite al limite” possono essere espulse dal programma e non avere più la possibilità di accedere alle cure del dottor Nowzaradan. Uno di questi è sicuramente il non rispetto delle semplici regole: rispettare la dieta che il dottore assegna ai pazienti per tentare di far perdere loro peso e ottenere poi l’approvazione per un intervento di chirurgia bariatrica. E’ solo infatti dopo aver raggiunto il peso stabilito dal dottore, che i pazienti, tutti patologicamente obesi, possono sottoporsi ad un intervento. Allora cosa è andato storto nel percorso di Dominic Hernandez? Perché il giovane è stato espulso dal programma?

Dominic Hernadez espulso da “Vite al limite”

E’ arrivato a “Vite al limite” in una situazione davvero tragica. Dominic, infatti, era patologicamente obeso, pesava circa 300 kg ed era senza fissa dimora. Dormiva in un furgone insieme a suo fratello. Una situazione disastrosa per la sua salute: Dominic infatti aveva iniziato a mangiare cibo spazzatura e ad usare il cibo come conforto fin da quando lui e suo fratello erano piccoli.

I due sono stati poi abbandonati dal loro stesso padre e Dominic ha subito violenza sessuale da parte di un suo tutore quando aveva appena 9 anni. Il passato doloroso del giovane è stato un fattore determinante per sviluppare abitudini alimentare sbagliate, che lo hanno portato a diventare obeso patologico e, di conseguenza, a rivolgersi al dottor Nowzaradan.

Tuttavia, nel momento in cui i pazienti non si attengono alle cure del dottore e si dimostrano cocciuti e restii al cambiamento, può capitare che vengano espulsi dal programma. Ed è ciò che è successo anche a Dominic: dopo che il ragazzo continuava a non avere risultati, addirittura arrivando ad ingrassare di 4 kg, il dottor Nowzaradan ha perso la pazienza e lo ha cacciato.

Ad oggi, Dominic è ancora vivo ma le sue condizioni sono davvero critiche e suo fratello ha cercato di raccogliere soldi per le cure con un GoFundMe.