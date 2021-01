Vince 11 milioni alla lotteria: non ha mai riscosso il premio

Incredibile episodio avvenuto in Germania, dove un uomo vince 11 milioni alla lotteria: in tre anni, non ha mai riscosso il premio.

Una vicenda davvero incredibile quella che ci viene raccontata in queste ore e che arriva dalla Germania: qui è stato probabilmente stabilito il record di una singola vincita alla lotteria mai riscossa. Un giocatore che nemmeno ormai si può più definire fortunato non ha mai ritirato la somma di 11 milioni di euro.

“Anche dopo una lunga ricerca, speravamo ancora sinceramente di poter pagare il fortunato”, ha detto lunedì all’agenzia di stampa AFP Georg Wacker, direttore di State Toto-Lotto. Invece nulla, qualsiasi appello è andato a vuoto e così il 31 dicembre 2020 è scaduta la possibilità di riscuotere il premio.

Il caso dell’uomo che vince 11 milioni alla lotteria e non riscuote il premio

L’ignoto vincitore ha avuto tre anni e mezzo per richiedere il jackpot esentasse estratto il 1° aprile 2017. Nonostante i regolari appelli pubblici, non si è mai presentato con il biglietto fortunato. Secondo il quotidiano Münchner Merkur, il biglietto è stato acquistato tra il 29 marzo e il 1 aprile 2017. Tre giorni dopo l’estrazione dei numeri, Lotto Baden-Württemberg ha twittato le informazioni sulla vincita, inclusa la probabile città del vincitore.

Il biglietto è stato acquistato in un punto vendita del lotto in modo anonimo. Ciò significa che chi si occupa dei giochi e delle lotterie non aveva modo di contattare il vincitore e che il biglietto fisico con i numeri estratti sarebbe stato necessario per richiedere le vincite di persona. Wacker ha detto alla rivista Der Spiegel che i soldi rientreranno nel montepremi per essere estratti per i premi futuri. Insomma, chiunque abbia scelto quei numeri fortunati ha perso l’opportunità di ritirare il proprio premio in denaro in conformità con le normative tedesche sul gioco d’azzardo.