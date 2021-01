Il tuttofare, chi è l’attrice Clara Alonso: età, carriera, foto, vita privata

L’attrice argentina Clara Alonso è protagonista del film di Rai 1 “Il tuttofare”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

L’attrice Clara Alonso è nota al grande pubblico per il ruolo di Angela Saramego nella soap opera Violetta, che ha interpretato dal 2012 al 2015. E ora sarà protagonista del film di Rai 1 “Il tuttofare”. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Clara Alonso

María Clara Pancha Alonso è nata a Rosario, in Argentina, il 2 febbraio 1990 e vanta origini italiane dai suoi bisnonni (parte di madre). Ha due fratelli di nome Agustín e Ignacio Alonso. Dopo aver studiato commedia musicale alla Broadway Street di Buenos Aires, ha iniziato la sua carriera nel 2007 quando è stata selezionata per partecipare ad High School Musical – La selección trasmesso dal canale argentino Canal 13: eliminata alla decima puntata, è stata comunque convocata per partecipare al tour e ha anche preso parte al film High School Musical – La sfida nel ruolo di Clarita.

Dal 2007 all’agosto del 2011 Clara Alonso ha condotto il programma televisivo Zapping Zone. Nel 2008 ha preso parte ai Disney Channel Games nella squadra verde e ha doppiato un personaggio nel film Trilli. È stata anche protagonista della miniserie Highway: Rodando la Aventura. Nel 2011 ha recitato in pochi episodi delle serie Cuando toca la campana e Peter Punk. Ha doppiato il personaggio di Bea nella versione spagnola di Fish Hooks – Vita da pesci. Dal 2012 fa parte del cast di Violetta, dove interpreta la zia della protagonista Angie. Grazie a questa serie, ha girato a Milano il programma Angie e le ricette di Violetta.

Dal 21 febbraio 2015 Clara Alonso ha preso parte come concorrente alla terza edizione di Notti sul ghiaccio, in onda in prima serata su Rai 1, arrivando in finale e classificandosi terza. Nello stesso anno è stata tra i protagonisti della web serie Lontana da me. Dal 21 dicembre 2016 è stata concorrente del programma Dance Dance Dance (in onda su Fox e Fox Life) insieme a Diego Dominguez, classificandosi al primo posto dopo aver sfidato in finale Claudia Gerini e Massimiliano Vado, il 15 marzo 2017. Nel 2018 ha inoltre recitato nella commedia Il tuttofare di Valerio Attanasio, film che le ha permesso di diventare ancor più famosa e apprezzata in Italia.