TimDown, disservizi in tutta Italia nella mattinata del 4 gennaio

Situazione TimDown, cosa è successo alla linea telefonica e web del noto gestore. Grossi inconvenienti per tanti lavoratori in smart working.

Comincia male il lunedì lavorativo per molte persone impegnate con lo smart working a casa. Colpa di un disservizio esteso a tutta la linea Tim italiana. Circostanza negativa che ha portato l’apposito hashtag #TimDown a diventare trend su Twitter, come spesso avviene in situazioni che coinvolgono una vasta fetta di individui. Nella mattinata di lunedì 4 gennaio 2021 la rete di Tim Telecom è risultata irraggiungibile da nord a sud in parecchie zone.

Ed era così sin dalle ore notturne, con il quadro generale che non ha presentato miglioramenti neppure una volta sorto il sole. Alle ore 08:30, orario in cui di solito iniziano molte attività d’ufficio o che comunque richiedono una connessione ad internet ed una linea telefonica, tutto era ancora ‘TimDown0. Molti utenti hanno anche effettuato degli screenshot sui propri personal computer e dispositivi, per attestare di errori e disservizi in corso.

TimDown, anche il sito dell’assistenza è offline

Il 2021 si apre all’insegna di un forte disservizio per migliaia, probabilmente milioni, che dalle prime ore dell’alba di oggi, lun 4 gen 2021, giorno lavorativo (e di smart working) per tanti, stanno segnalando problemi nella rete con il consueto hashtag #timdown. — mikis (@themikis) January 4, 2021

E sui soliti social network non mancano le testimonianze in tal senso. Telecom non ha ancora commentato la cosa. Per cui si ignorano i motivi del guasto diffuso ed addirittura anche i canali riservati ai clienti per accedere all’assistenza tecnica sono risultati non in linea e quindi non raggiungibili.

Come sempre avviene in situazioni come quella appena descritta, sempr ei social network risultano essere anche terreno fertile per commenti nei quali si fa uso di sarcasmo e di pungente ironia.