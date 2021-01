Test psicologico: ciò che vedi ti dirà come ti relazioni in amore

Il test di oggi ha la finalità di individuare qual è il tuo rapporto con l’amore: sei una persona romantica o disillusa?

I test visivi che è possibile trovare in rete hanno (quasi) tutti la finalità di individuare un aspetto della tua personalità in rapporto con un determinato aspetto della tua vita privata o relazionale. Quello che vi proponiamo oggi non è dissimile. L’immagine che trovate sopra ha tre possibili interpretazioni in base a quella che è la percezione e l’approccio dell’osservatore all’amore. Spesso, infatti, il nostro approccio alle relazioni sentimentali è condizionato dal nostro modo di approcciarci alla vita, ma può esserlo anche a seguito delle esperienze che abbiamo fatto in precedenza.

Mettersi in gioco con questo test non è affatto complicato, visto che il funzionamento è quello di tutti gli altri: vi basterà capire quale delle tre figure presenti nel disegno colpisce in primo luogo la vostra attenzione. Ovviamente, trattandosi di un gioco, i profili che ne conseguiranno non hanno alcuna valenza scientifica e i risultati potrebbero differire dal vostro modo di essere.

Test psicologico: come vi approcciate all’amore?

Senza indugiare oltre in considerazioni fini a sé stesse, andiamo alle tre soluzioni possibili per questo test:

I due volti

Se ciò che vedi subito sono i due volti, le due maschere rappresentanti un volto femminile ed uno maschile, significa che sei una persona molto sicura di sé. Credi molto nell’amore, ma il tuo carattere forte spesso ti porta a degli scontri con la persona che ami. Questa tua caratteristica ti ha fatto perdere in passato diversi amori. Il nostro consiglio è quello di cercare di aprirti al prossimo e si ascoltarlo.

Il volto di un uomo

Se la prima cosa che hai visto è il volto di un uomo significa che sei una persona molto riservata, che per insicurezza trova molto complicato esprimere i propri sentimenti agli altri. Quando trovi qualcuno che ti ami, cerchi di essere disponibile e di fare andare tutto per il meglio, ma alle volte entri in crisi e vorresti che il tuo partner indovinasse cosa c’è che non va. Per quanto una persona possa conoscerti, però, non c’è ancora qualcuno in grado di leggerti la mente: parla e tutto migliorerà.

Il volto di una donna

Se ciò che vedi a primo acchito è il volto di una donna, significa che sei una persona innamorata dell’amore. Sei una persona che s’innamora facilmente e che adora le sensazioni dei primi istanti della relazione, quando il romanticismo ne è l’elemento dominante. Nessuno dei partner può dirsi deluso, ma questa tua continua ricerca delle sensazioni forti ti porta a stancarti presto dei rapporti duraturi.