Ragazzo di 13 anni accoltellato: arrestati 5 suoi coetanei per omicidio

Dramma a Reading, un ragazzo di 13 anni è morto accoltellato in un parco: arrestati 5 suoi coetanei per omicidio.

Un ragazzo di 13 anni, Oliver Lucas Stephens, noto semplicemente come Olly, è stato dichiarato morto domenica, dopo essere stato rinvenuto ai campi di Bugs Bottom, Emmer Green. Quattro ragazzi e una ragazza, tutti di 13 o 14 anni, sono stati arrestati perché sospettati di concorso in omicidio. Restano in custodia cautelare.

Leggi anche –> Giallo di Capodanno: giovane hostess trovata morta nel bagno di un hotel

Rachel Cave, dirigente scolastica della Highdown School e del Sixth Form Center, ha descritto la morte del ragazzo come una “tragedia totale”. In una dichiarazione, ha detto: “Questo studente faceva parte della nostra comunità e molti studenti e personale lo conoscevano bene”.

Leggi anche –> Vaccino Covid, gravi ritardi per ferie dei medici e disorganizzazione

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il caso del ragazzo accoltellato dai coetanei

Ha poi sottolineato ancora: “Molti sono stati profondamente colpiti da questa tragedia. In circostanze normali avremmo aperto la scuola e accolto gli studenti per il supporto psicologico prima dell’inizio del trimestre. Al momento non siamo in grado di farlo, ovviamente, ma stiamo organizzando un supporto di consulenza e istituiremo un libro elettronico di condoglianze”. Da quanto si apprende, il ragazzo sarebbe stato accoltellato da alcuni coetanei.

La Cave ha detto che la scuola è “una comunità solidale e affiatata” che “lavorerà insieme nei prossimi giorni e settimane”. Kevin Brown, della Thames Valley Police, ha dichiarato: “I nostri pensieri rimangono con la famiglia di Olly in questo momento incredibilmente difficile”. L’omicidio è avvenuto in un parco in cui vengono portati a passeggio i cani. Per questo ci si aspettava qualche testimonianza, ma che a quanto pare non sarebbe arrivata. In ogni caso, è stata proprio una donna che portava a passeggio il suo cane a rinvenire il ragazzo accoltellato.