Ragazzino ucciso, 13enne accoltellato da cinque coetanei in strada

Un ragazzino ucciso a seguito di una efferata aggressione messa in atto da diversi adolescenti. Tra questi c’era anche una ragazza.

Un ragazzino ucciso da un branco di coetanei del tutto fuori controllo. È la drammatica vicenda che arriva dalla Gran Bretagna e che ha sconvolto l’opinione pubblica sia Oltremanica che nel resto del mondo dove questa assurda storia è giunta. La vittima aveva 13 anni ed altri cinque adolescenti, tutti di età compresa proprio fra i 13 ed i 14 anni, lo ha preso d’assalto ferendolo a morte con un coltello.

Nel gruppo c’era anche una ragazza. Il delitto è successo in strada nella città di Reading. La polizia locale è riuscita ad intercettare tutti i componenti della baby gang e ha sottoposto ad arresto ognuno dei suoi membri. Si sta molto parlando di questo caso di estrema violenza del ragazzino ucciso. E ci si chiede come sia possibile che degli adolescenti possano avere maturato un così elevato livello di spietatezza e di efferatezza.

Ragazzino ucciso, ad ammazzarlo diversi suoi coetanei a coltellate

Il decesso della giovanissima vittima sembra sia avvenuto sul colpo. Le forze dell’ordine ed i soccorritori lo hanno trovato già privo di vita, come confermato in un apposito comunicato ufficiale dalle forze dell’ordine di Reading.

In conseguenza di ciò, le autorità cittadine hanno fatto sapere che nei prossimi giorni le autorità pattuglieranno con maggiore intensità le strade. Tale situazione si protrarrà anche per i mesi a venire. Tra l’altro non è neppure la prima volta che si assiste ad un caso così controverso come questo.