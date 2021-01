Pachino, auto contro camion: strage stradale, tre morti

Dramma nel pomeriggio tra Pachino e Rosolini, auto contro camion: strage stradale, tre morti, chi sono le vittime.

Tre persone sono morte in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Pachino-Rosolini, oggi pomeriggio in provincia di Siracusa. Stando a quanto hanno ricostruito i militari dell’Arma dei carabinieri, giunti sul posto e a cui vengono affidate le indagini, le vittime, tre uomini, si trovavano a bordo di un’auto, una Nissan Primera.

Leggi anche –> Giallo di Capodanno: giovane hostess trovata morta nel bagno di un hotel

Il mezzo, per ragioni che sono ora in corso di accertamento, si è andato a schiantare contro un camion. L’impatto, a quanto è possibile apprendere finora, sarebbe avvenuto in maniera frontale. Per due delle vittime di questo gravissimo incidente stradale, non c’è stato nulla da fare: sono infatti morte sul colpo. Una terza persona è morta in ospedale.

Leggi anche –> Ragazzo di 13 anni accoltellato: arrestati 5 suoi coetanei per omicidio

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Strage stradale a Pachino: chi sono i tre morti dell’incidente

Secondo quanto si è appreso, la procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nel tragico schianto di oggi pomeriggio. Su quanto accaduto, i pm di turno vogliono vederci chiaro ed è stata perciò aperta un’ inchiesta per omicidio stradale. Sul luogo del drammatico incidente, dopo che è scattato l’allarme, sono giunti Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale e 118.

Proprio i pompieri si sono dovuti attivare per estrarre dalle lamiere contorte i corpi dei tre uomini coinvolti nello schianto. Solo uno dei tre a quanto pare respirava ancora. Le tre vittime, stando alle prime indicazioni giunte poco fa, sarebbero tutti e tre di Pachino. Non si conoscono in ogni caso al momento le loro generalità. Dunque, una nuova strage stradale sconvolge in queste ore la Sicilia. Purtroppo, anche in questo caso, ci sono tre vite spezzate e altrettante famiglie sconvolte dal dolore. Sarebbe illeso ma sotto choc l’autista del camion.