Oroscopo del giorno, martedì 5 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti alla seconda settimana del nuovo anno. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 5 Gennaio 2021.

Siamo giunti al secondo giorno della seconda settimana del nuovo anno. Che cosa avranno in serbo per noi oggi gli astri e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 5 Gennaio 2021.

Martedì 5 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi sarete decisamente di buonumore. I tempi sono perfetti per le scommesse e gli azzardi, dunque fidatevi di voi stessi e del vostro intuito, non ve ne pentirete. Piacevoli soddisfazioni sono in arrivo, tenetevi pronti.

Toro. Le prossime ore potrebbero risultare un po’ turbolente ai vostri occhi. Molto probabilmente qualche questione vi sta assillando più del dovuto, ma non preoccupatevi, siete davvero vicini ad una soluzione appagante e definitiva.

Gemelli. Durante le prossime ore Giove e Saturno saranno totalmente dalla vostra parte. I tempi sono maturi dunque per esprimere voi stessi, soprattutto tramite l’arte e la creatività. Non fatevi spegnere da nessuno e proseguite dritti per la vostra strada!

Cancro. L’ultimo periodo è stato per voi davvero impegnativo, ma non è ancora il momento adatto al riposo. Il vostro obiettivo è oramai vicino, dunque stringete i denti e continuate a dare il massimo.

Leone. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi più agitati del previsto. Giove e Saturno non saranno dalla vostra parte e vi spingeranno a battere il sentiero della discussione. Il consiglio migliore è quello di cercare di mantenere la calma.

Vergine. Le prossime ore si prospettano per voi decisamente stressanti. Nonostante questo, via libera dal punto di vista sentimentale. È il momento giusto infatti per lanciarsi sul romanticismo e sopra nuove, folli avventure.

Bilancia. Durante la giornata di oggi sarete pieni di motivazione e di energia. Ultimamente l’ansia e le preoccupazioni l’hanno fatta da padroni. Questo è dunque il momento giusto per rimettervi finalmente in gioco e riprendervi tutto quello che avete perso.

Scorpione. Marte non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Qualche discussione potrebbe mettervi di malumore, ma non temete, tutto si risolverà per il meglio. Cercate di non isolarvi troppo e di rimanere lontani dalle polemiche.

Sagittario. Durante la giornata di oggi fareste meglio a pesare bene le parole da dire. Potreste pentirvi amaramente di una risposta data impulsivamente. Via libera invece per quel che riguarda i sentimenti: buttatevi senza alcun ripensamento!

Capricorno. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente fortunata. Proprio per questo sarebbe meglio procedere con cautela ed e evitare di fidarsi degli sconosciuti. Date retta al vostro istinto e non sbaglierete.

Aquario. Le prossime ore saranno decisamente ottime per dedicarsi al ripristino della casa ed alla riflessione. Organizzare piani per il futuro e fissare nuovi obiettivi potrebbero rivelarsi due dei migliori consigli per quel che riguarda la giornata di oggi.

Pesci. Durante la giornata di oggi potrete finalmente tirare un lungo sospiro di sollievo. È arrivato il momento di rilassarsi e di concedersi una meritatissima pausa. Non lasciatevi disturbare da nessuno, ed approfittatene per recuperare le energie perse.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.