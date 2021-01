Morto di freddo dopo aver sbagliato strada: Google Maps sotto accusa

Il dramma di Sergey Ustinov, morto di freddo dopo aver sbagliato strada in Siberia: Google Maps sotto accusa.

Un ragazzo di 18 anni è morto congelato in un clima brutale a -50° C dopo che il suo navigatore satellitare gli aveva detto di prendere una svolta sbagliata sulla famigerata “Strada delle ossa” della Russia, in Siberia. Ora la famiglia del giovane accusa Google Maps di avere responsabilità sul suo decesso.

Le istruzioni di Google Maps gli hanno inviato una scorciatoia in disuso attraverso la regione abitata più fredda del mondo, secondo i rapporti della polizia russa. Sergey Ustinov e l’amico Vladislav Istomin, entrambi 18 anni, sono rimasti bloccati quando il loro radiatore è stato danneggiato da un tronco di legno.

Non avevano preso precauzioni per le condizioni estreme e hanno subito il congelamento. Per Sergey Ustinov non c’è stato nulla da fare: era morto all’arrivo dei soccorsi, mentre il suo amico era miracolosamente vivo ma soffriva di ipotermia acuta. I medici stanno ora cercando di salvarlo, sarebbe fuori pericolo ma con le braccia e le gambe gravemente congelate rischia gravi conseguenze. “Le sue condizioni sono estremamente gravi, stiamo combattendo per la sua vita”, ha detto un medico.

I due stavano guidando dalla città più fredda del mondo Yakutsk al porto di Magadan, su un’autostrada all’epoca di Stalin conosciuta come la Strada delle Ossa. Qui, secondo quanto si apprende, 250mila prigionieri politici hanno perso la vita durante la costruzione della grande opera. Il percorso su Yandex Maps – un servizio russo – mostra una distanza di 1.900 km sull’autostrada federale Kolyma attraverso Ust-Nera. Ma i due giovani hanno seguito Google Maps, che offriva un percorso più breve via Tomtor di 1.733 km su terreno innevato. Si tratta di una strada alternativa abbandonata da oltre 40 anni. Non è chiaro quando Sergey sia morto, ma il suo amico è rimasto in vita per diversi giorni fino a quando non è stato trovato dalla polizia dopo che è stata avviata una ricerca.