Laura Torrisi in ospedale: la battaglia contro una brutta malattia

Terzo intervento chirurgico per Laura Torrisi: che ha raccontato su Instagram la sua vita alle prese con l’endometriosi.

Capodanno decisamente sui generis per Laura Torrisi. La nota attrice ha subìto un delicato intervento chirurgico a cavallo tra il 2020 e il 2021: il terzo in ordine di tempo per contrastare una malattia che l’ha colpita tempo fa: l’endometriosi. Ecco il suo racconto in presa diretta su Instagram.

La testimonianza di Laura Torrisi

Già in passato Laura Torrisi aveva affrontato l’argomento, confidando che non è stato facile avere la piccola Martina, nata dieci anni fa dalla sua relazione con Leonardo Pieraccioni dopo un periodo di malessere e depressione (era il 2010 e aveva appena scoperto di soffrire di endometriosi, per poi sottoporsi al primo intervento chirurgico).

Ora, rispondendo a una follower che ha dichiarato di aver superato l’endometriosi senza alcuna operazione chirurgica, Laura Torrisi rivela: “È una malattia subdola che varia da donna a donna, sono felice che tutto sia rientrato per te. Io sono al terzo intervento in dieci anni, ormai sono abituata”. Ma non è stata e non è tuttora una passeggiata.

L’ex concorrente di Amici Speciali ha quindi dispensato consigli a una fan che ha lo stesso suo problema con la figlia 16enne: “Fatevi seguire solo da medici specializzati per questa malattia, perché è subdola e varia da donna a donna e purtroppo non tutti i ginecologi hanno la giusta conoscenza e competenza sull’argomento – raccomanda infine Laura Torrisi -. Eviterete dolore e tempo perso”. Chi può e deve ne faccia tesoro.

