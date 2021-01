Impianti sciistici: data di apertura stabilita al 18 gennaio, lo ha stabilito l’ordinanza del ministro della Salute.

Si torna a sciare il 18 gennaio 2021. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato negli ultimi giorni l’ordinanza che stabilisce la nuova data ufficiale per la riapertura degli impianti sciistici.

Il DPCM del 3 dicembre 2020 aveva chiuso gli impianti sciistici fino al 6 gennaio incluso, con la riapertura allo sci amatoriale il 7 gennaio, dopo le vacanze natalizie. Nel periodo natalizio, infatti, l’utilizzo degli impianti è stato consentito solo agli sciatori professionisti e ai dilettanti qualificati, per la preparazione o lo svolgimento delle competizioni.

Le incertezze sulla situazione dei contagi e l’attesa del parere del Comitato Tecnico Scientifico hanno tuttavia richiesto un posticipo della data di riapertura a tutti dello sci.

Impianti sciistici: aperture il 18 gennaio

Sabato 2 gennaio il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. Si legge sul sito web del Ministero della Salute, nel portale dedicato all’emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico.

Il DPCM del 3 dicembre, infatti, vincolava la riapertura degli impianti sciistici allo sci amatoriale “all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti“.

Indicazioni del CTS che ancora mancano e alle quali è comunque subordinata anche la data di riapertura del 18 gennaio. Solo quando il Comitato Tecnico Scientifico avrà approvato le nuove regole per evitare gli assembramenti sulle piste da sci, allora gli impianti potranno riaprire.

Pertanto, non si esclude che la data di apertura possa cambiare ancora o essere diversa per ciascuna regione, a seconda della curva epidemica e del rischio di contagio. Dopo il 6 gennaio, infatti, torneranno i colori corrispondenti alle zone di rischio da assegnare a ciascuna regione: giallo, arancione, rosso. Nelle regioni arancioni o rosse gli impianti sciistici potrebbero non riaprire nemmeno il 18 gennaio, come chiedono alcune regioni. Mentre nelle regioni gialle l’apertura potrebbe essere automatica.

La richiesta delle regioni, inoltre, è che il parere del Comitato Tecnico Scientifico arrivi entro il 7 gennaio, in modo da essere inserito nel nuovo DPCM che dovrà sostituire quello del 3 dicembre scorso, in scadenza il 15 gennaio.

