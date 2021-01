Il tuttofare, chi è l’attore Guglielmo Poggi: età, foto, carriera, vita privata

Guglielmo Poggi è un attore e regista noto al grande pubblico. E’ protagonista del film ‘Il Tuttofare’ con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci.

Guglielmo Poggi è un attore e regista italiano, nato a Roma l’11 aprile 1991. Si è diplomato presso l’Accademia Corrado Pani ed il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo esordio al mondo del cinema risale al 2012 con la commedia italiana “Viva l’Italia“, al fianco di Michele Placido, Raoul Bova, Ambra Angiolini ed Edoardo Leo.

Due anni dopo Guglielmo Poggi è nel cast di “Smetto quando voglio“, nella parte di Maurizio e partecipa al thriller “Surrounded” e alla fiction di Cinzia TH Torrini “Un’altra vita“. Nel 2015 ha girato il suo primo film da protagonista, un road movie diretto da Ludovico Di Martino, intitolato “Il nostro ultimo“, premiato in diversi concorsi di cinema indipendente. In questi anni partecipa anche a diverse produzioni teatrali, come Romeo e Giulietta per la regia di Gigi Proietti, Mar del Plata di Claudio Fava e Una giornata particolare, assieme a Giulio Scarpati e Valeria Solarino. Nel 2016 partecipa a “L’estate addosso” di Gabriele Muccino e l’anno successivo torna a recitare con Massimiliano Bruno in “Beata ignoranza“.

Guglielmo Poggi, carriera e vita privata

Nel 2017 registra il suo primo corto, “Siamo la fine del mondo” che vince diversi premi e viene premiato dalla critica. Nello stesso anno torna ad interpretare i panni di Maurizio per “Smetto quando voglio – Ad honorem“. Nel 2018, invece, è nella sere televisiva “Trust” e al suo secondo film da co-protagonista “Il tuttofare“, che gli fa vincere il Premio Guglielmo Biraghi. Guglielmo Poggi partecipa a “La profezia dell’armadillo“, il film tratto dal fumetto omonimo di Zerocalcare.

Nel 2019 viene candidato al Nastro d’Argento per la sua interpretazione in “Bentornato Presidente!“. Guglielmo Poggi è un grande appassionato di musica e si esibisce occasionalmente con il suo gruppo ed ha composto diverse canzoni. Nel 2019 ha chiuso il Concerto del Primo Maggio a Roma. E’ figlio degli attori Paola Rinaldi e Pierfrancesco Poggi, con i quali ha più volte recitato assieme.