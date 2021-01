Hugo Cabret, come è diventato oggi il piccolo Asa Butterfield: ora ha 24 anni

Asa Butterfield è un giovane e celebre attore britannico, famoso sin dall’infanzia. Scopriamo che cosa fa oggi e come è diventato.

Asa Butterfield è un noto attore di origini britanniche. Il ragazzo è entrato a far parte del mondo dello spettacolo sin dalla giovane età, e ancora ne fa parte. I suoi capelli scuri e gli occhi chiari hanno fatto breccia nel cuore di tutti i telespettatori, i quali difficilmente si sono dimenticati di lui. Che lo abbiate conosciuto nel celebre film Hugo Cabret o nella rinomata serie tv Netflix Sex Education, il giovane è stato, ed è senza ombra di dubbio, uno degli attori più promettenti dello scenario cinematografico internazionale. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita.

Butterfield è nato a Islington, Londra, il 1 Aprile 1997. Quest’anno compirà dunque 24 anni. Il giovane è cresciuto in Gran Bretagna, ed ha un fratello maggiore di nome Morgan, una sorella di nome Loxie, e una sorellastra di nome Marlie, figlia del padre e della sua nuova compagna. All’anagrafe, il ragazzo è registrato come Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield, ed è il figlio di Jacqueline Farr e Sam Butterfield.

Asa si è lanciato nel mondo della recitazione sin dalla tenera età di 7 anni. Il ragazzo si esercitava al Young Actors Theatre di Islington il venerdì pomeriggio, dopo la scuola. Il suo talento non è però passato inosservato, e in poco tempo il giovane Butterfield ha ottenuto i suoi primi incarichi cinematografici. La svolta è avvenuta nel 2008, quando, all’età di solo 10 anni, ha ottenuto il ruolo principale per il celeberrimo e pluripremiato film Il bambino col pigiama a righe. Da quel momento in poi, per il ragazzo è stato un susseguirsi di importanti incarichi. Tra i titoli dei film che lo hanno visto come protagonista ricordiamo: Hugo Cabret, Ender’s Game, Miss Peregrine-La casa dei ragazzi speciali, Lo spazio che ci unisce, Tata Matilda e il grande botto.

Asa Butterfield, il ruolo di Otis in Sex Education

Il nome di Asa Butterfield è oggi conosciuto anche tra i giovani. Il famoso sbarbatello che i più appassionati hanno visto nel celebre film Hugo Cabret, è cresciuto più che mai, ed ha recitato recentemente in una delle Serie Tv più in voga del momento, ricoprendo il ruolo del protagonista. Si tratta di Sex Education, una serie presente sulla piattaforma di Netflix, coinvolgente più che mai. Asa ha interpretato il giovane Otis Milburn, un comune adolescente britannico alle prese con le difficoltà dovute alla crescita ed allo sviluppo. Acclamata dalla critica, Sex Education presenta al momento ben 2 stagioni, e tutti i fan sono in attesa della terza.