Grande Fratello Vip, anticipazioni e novità del 4 gennaio

Questa sera ci sarà una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip: scopriamo cosa succederà stasera in anteprima.

Potete amarlo o odiarlo, ma una cosa è certa: il Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini è un successo. Il direttore di Chi ha indovinato la ricetta giusta per fare tornare in voga lo storico reality, il primo ad approdare in Italia e l’unico che continua ad avere un appeal tale da essere considerato imprescindibile per la programmazione Mediaset.

Che il programma fosse un successo lo si era capito quando è stato annunciato il prolungamento fino a febbraio 2021. Precedentemente, infatti, la trasmissione si sarebbe dovuta concludere come ogni anno prima di Natale, ma gli ascolti hanno permesso ai Vip e a Signorini di guadagnare un bonus. Appare una logica conseguenza, dunque, che siano in tantissimi coloro i quali attendono la puntata di questa sera con grande interesse.

Grande Fratello Vip: anticipazioni del 4 gennaio 2021

La prima grande novità è l’assenza di Elisabetta Gregoraci in studio. L’ex concorrente è stata indubbiamente uno dei personaggi più seguiti e chiacchierati ed il suo coinvolgimento emotivo con Petrelli uno dei traini dell’audience, anche ora che la storia è finita e l’ex velino si è invaghito di un’altra. Proprio la relazione tra questo e Giulia Salemi, infatti, sarà uno degli argomenti principali della serata: la loro storia si fa sempre più emozionante e coinvolgente, nonostante molti fuori dalla casa non la ritengano sincera.

A tenere banco ci sarà anche l’ennesima lite di Dayane Mello. La modella brasiliana in questi giorni ha avuto uno scontro dai toni accesi con Stefania e sicuramente il conduttore vorrà porre la lente d’ingrandimento sulla lite. Nel corso della puntata, inoltre, si parlerà della lettera che la stessa Dayane ha scritto ad Adua, grazie alla quale pare sia tornato il sereno tra le due amiche. Infine, ma non per importanza, si scoprirà chi tra Andrea, Giulia, Mario e Giacomo verrà eliminato.

