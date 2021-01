Gf Vip, Dayane Mello fuori controllo: minacce di morte in diretta

Stasera, lunedì 4 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip e Dayane Mello calamiterà sicuramente l’attenzione dopo la sua ultima uscita.

Nervi a fior di pelle e tensione alle stelle tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Lo stress, fisico ma anche e soprattutto mentale, iniziano a farsi sentire, dopo quasi quattro mesi trascorsi nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, mentre nel mondo esterno è successo un pandemonio senza precedenti. A fare notizia stavolta è Dayane Mello, protagonista di una sfuriata da far tremare le vene ai polsi. Ecco con chi se l’è presa la primadonna del Gf Vip.

La reazione inconsulta di Dayane Mello

La routine del nuovo anno è ormai ufficialmente ripresa e stasera, lunedì 4 gennaio 2021, andrà in onda una nuova attesissima puntata del Gf Vip. Proprio Dayane Mello ha espresso una certa preoccupazione per quel che potrebbe accadere: la modella brasiliana infatti si ritrova spesso al centro delle polemiche per il suo modo ruvido e scontroso di interagire con le persone. E parlando con Rosalinda Cannavò di ciò che potrebbe verificarsi nella nuova puntata, la Mello si è lasciata scappare una frase un po’ troppo aggressiva su Francesco Oppini.

“Se lo becco di nuovo a parlare di me io lo ammazzo” ha tuonato Dayane Mello. L’amica è prontamente intervenuta per indurla a più miti consigli: “Ma quando mai, non parla… Lo ammazza no eh, come i bambini devo fare con lei”. La correzione di tiro ha funzionato. Dopo la reazione di Rosalinda, Dayane ha subito cambiato tono: “Gli dirò stai zitto, stai zitto”. Sempre meglio chiarirsi a parole…

