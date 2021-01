Gessica Notaro, lo sfogo: “Voglio tornare com’ero prima”

Gessica Notaro si è sfogata sui social, rivelando quale sia il suo sogno più grande. La cantante desidera tornare com’era prima.

Gessica Notaro è un’artista tuttofare: è una cantante, una modella e una ballerina. E’ tristemente nota anche per essere stata una vittima del suo ex compagno Edson Tavares, che l’ha aggredita sfregiandola con l’acido nel 2017.

Gessica Notaro è figlia di una mamma argentina e un papà calabrese ed ha avuto una vita segnata dal dolore, in quanto il padre è morto a causa di un tumore e uno dei suoi fratelli si è tolto la vita nel 2011. Nel lontano 2007 ha partecipato al concorso di moda “Miss Italia” e, pur non vincendo, ha iniziato a partecipare a diversi programmi televisivi. La sua passione più grande, però, resta la musica e l’incontro con il produttore Mauro Catalini segna l’inizio della sua carriera, che la porta a registrare un album in studio. Il 10 gennaio 2017 la sua vita cambia per sempre in quanto viene aggredita dal suo ex compagno Edson Tavares, che la sfregia al volto con l’acido.

LEGGI ANCHE -> Edson Tavares, chi è l’ex di Gessica Notaro: la sua condanna è confermata

LEGGI ANCHE -> Gessica Notaro “tenta” i follower: “Cosa vorreste vedere di me?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Gessica Notaro e i buoni propositi per il 2021

L’amore tra Gessica Notaro e Tavares era già finito da tempo, in quanto lei l’aveva lasciato non appena si era rivelata la sua natura violenta. Ciò nonostante l’uomo aveva cominciato a perseguitarla e non era bastata la denuncia a fermarlo. L’uomo si è sempre definito innocente, ma la sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 15 anni e cinque mesi per l’agguato e lo stalking perpetrato per un lungo periodo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Gessica Notaro si è dovuta sottoporre a molteplici interventi chirurgici abbastanza dolorosi in seguito all’aggressione che ha subito. Ora, con l’anno nuovo, svela ai suoi fans i suoi buoni propositi per il 2021. “Voglio tornare così come la scorsa estate e soprattutto migliorarmi ancora“, scrive sul suo seguitissimo profilo Instagram. La cantante e showgirl riprenderà ad allenarsi e l’identità del suo preparatore verrà svelata tra pochi giorni.