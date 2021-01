Festa della Befana di Urbania online: quest’anno il tour è virtuale e si può parlare con la Befana a distanza.

In tempi di pandemia anche la Befana si adegua e si sposta sul web. Visite virtuali e incontri online saranno al caratteristica anche delle feste dedicate alla vecchina che porta dolciumi ai bimbi buoni e carbone a quelli che sono stati cattivi.

Una delle manifestazioni più famose in Italia è la Festa Nazionale della Befana di Urbania, nelle Marche, che ogni anno nei primi giorni dell’anno e fino al 6 gennaio accoglie migliaia di visitatori in arrivo da tutta Italia. Visite alla Casa della Befana, dolci e gadget per bambini ma anche spettacoli con artisti di strada, acrobazie, animazioni, laboratori e musica, sono i momenti salienti di una grande festa che attira famiglie con bambini ma anche ragazzi e adulti. Una festa per tutti all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, prima della fine delle vacanze di Natale, che purtroppo quest’anno si terrà solo n forma ridotta e online.

Una sorte inevitabile, capitata a moltissimi eventi. Per non privare i bambini della gioia dell’incontro con la Befana, ecco cosa hanno organizzato a Urbania.

Festa della Befana di Urbania online: tour virtuale e incontri a distanza

La Festa Nazionale della Befana 2021 si sposta sul web per un evento online che offra comunque ai bambini l’occasione di incontrare le vecchina con il fazzoletto in testa e la scopa in mano.

La manifestazione di quest’anno si svolgerà in due giorni, il 5 e 6 gennaio, con eventi interattivi sulla pagina Facebook della Festa Nazionale della Befana. Si terranno online laboratori per bambini e collegamenti speciali con la Befana.

Il calendario della Festa Nazionale della Befana con gli eventi in programma online.

Martedì 5 gennaio

Tour virtuale all’interno della casa della Befana . Tutti sono invitati a scoprire le strane e bizzarre abitudini della simpatica vecchina, tra giocattoli, carbone e calzette addobbate.

. Tutti sono invitati a scoprire le strane e bizzarre abitudini della simpatica vecchina, tra giocattoli, carbone e calzette addobbate. Ore 20.30 diretta Facebook con la Befana in cucina. Mac-Caroni presenta insieme alla dolce vecchina uno dei dolci tipici della Befana: il maritozzo. Una golosa merenda che i bambini potranno preparare insieme a mamma e papà.

Mercoledì 6 gennaio

Ore 15.00 diretta Facebook con la Befana hobbista . Un altro laboratorio per bambini che insieme alla Befana Nonna Giò insegnerà loro a costruire la scopa portafortuna della Befana. Un oggetto simpatico che tutti i bambini potranno costruire facilmente.

. Un altro laboratorio per bambini che insieme alla Befana Nonna Giò insegnerà loro a costruire la scopa portafortuna della Befana. Un oggetto simpatico che tutti i bambini potranno costruire facilmente. Ore 16.00 diretta Facebook con la Befana ceramista. Questo laboratorio insegnerà a realizzare la Maschera della Befana: una scultura in argilla da plasmare a piacere. I bambini che abitano nella zona di Urbania potranno ritirare il loro pezzo di argilla presso la sede dell’Associazione Amici della Ceramica. Gli altri potranno procurarsi l’argilla in altro modo.

Inoltre, durante le giornate della manifestazione, il 5 e 6 gennaio, tutti i bambini potranno parlare direttamente con la Befana online, collegandosi alla piattaforma zoom. Per informazioni su questo servizio: [email protected]

Altri eventi o sorprese dell’ultima ora saranno annunciati sulla pagina Facebook della Festa della Befana di Urbania, da tenere d’occhio.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito web ufficiale: www.festadellabefana.com

