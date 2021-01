Elisa Isoardi, il post che coinvolge Raimondo Todaro: fans stupiti – FOTO

Da parte di Elisa Isoardi arriva una pubblicazione sul suo profilo Instagram che crea discussioni e ‘teorie’. Ecco svelato il motivo.

Elegante, sorridente e di buonumore come mai prima: Elisa Isoardi si mostra così ai fans. La bellissima conduttrice televisiva piemontese ha pubblicato un post sul suo profilo personale Instagram. E qui appare in una sequenza di tre scatti messi insieme a mò di collage. Dove la possiamo ammirare con una espressione sbarazzina che viene posta in mezzo ad altre due più composte.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis, la danza sensuale che alza la temperatura – VIDEO

Questa pubblicazione da parte di Elisa Isoardi è una sorta di dedica “a voi che ci siete sempre”. La presentatrice televisiva della Rai tagga poi una serie di pagine Instagram. Ed in molti hanno notato come tra queste ci siano anche due pagine social in particolare. Si tratta di ‘ElisaRaimondo’ e di ‘Fotodielisaeraimondo’. Raimondo sarebbe Raimondo Todaro, con il quale si pensava che lei avesse intrapreso una relazione. Complice la loro partecipazione insieme in qualità di coppia tra le diverse che hanno preso parte a ‘Ballando con le Stelle’ edizione 2020 nello scorso autunno, ecco che tra la Isoardi e Todaro era sorta una gran bella complicità.

Leggi anche –> Tanya Roberts morta: fu Bond Girl, Sheena ed una Charlie’s Angel

Elisa Isoardi, il post che coinvolge Raimondo Todaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

I due si sono sostenuti a vicenda pure nelle avversità. Ad esempio dopo la positività al Covid di lui, che aveva dovuto subire anche un improvviso attacco di appendicite. E dopo un infortunio alla caviglia di lei.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> GF Vip, Elisabetta Gregoraci dà buca: “Non ci sarò”

Ed anche se l’esito finale inteso come piazzamento non è stato certamente di quelli da ricordare, comunque l’immagine pubblica di Elisa e di Raimondo ne è uscita molto rafforzata. Lei, che a fine dicembre ha compiuto 38 anni, ora si gode questa nuova ondata di popolarità. Ed i suoi post sono sempre all’insegna del buonumore.