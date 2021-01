Dramma Emily Mitchell: l’influencer incinta muore a 36 anni

La nota blogger e influencer Emily Mitchell, esperta in questioni genitoriali, è morta all’improvviso a soli 36 anni mentre era incinta del suo quinto figlio.

E’ morta all’improvviso, a soli 36 anni e mentre era in dolce attesa del suo quinto figlio, la nota influencer di Instagram e blogger genitoriale Emily Mitchell. La tragedia è avvenuta tre giorni prima di Natale, secondo quanto si legge su una pagina di raccolta fondi creata per la sua famiglia, ma l’annuncio ufficiale è arrivato solo in un secondo momento, come un fulmine a ciel sereno che ha lasciato tutti senza parole.

La tragica sorte di Emily Mitchell

Originaria del Rhode Island e autrice di un blog di grande successo, Emily Mitchell era sposata con Joseph Mitchell, dal quale aveva avuto quattro bellissimi figli: Finn, Isla, Eden e Luna. Una famiglia felice, unita e affiatata, ora irrimediabilmente spezzata da un tragico scherzo del destino

“Emily stava prendendo il caffè e il toast mattutini quando improvvisamente è diventata insensibile”, si legge sulla già citata pagina di raccolta fondi. “Nonostante la pronta attenzione dei suoi figli, del marito, del padre e di altro personale medico, tutti i coraggiosi sforzi per rianimarla non hanno avuto successo. È tornata nella Casa del Signore. I medici stanno ancora cercando di dare risposte alla sua famiglia”.

Emily era incinta di 16 settimane: aspettava un bambino che si sarebbe chiamato Joey. Ne aveva parlato spesso sul suo profilo Instagram, dove era solita raccontare i suoi sforzi di homeschooling con i figli e affrontare altri argomenti genitoriali. Una delle ultime, struggenti foto da lei postate la ritrae infatti felice e serena col suo pancione.

