Covid, l’Italia a colori variabili: ecco quando sarà bianca

Nel nuovo Dpcm spunta l’ipotesi di un’Italia “bianca”, oltre a quella “rossa”, “arancione”, “gialla”: il calendario giorno per giorno fino al 15 gennaio.

Cominciano e delinearsi i contorni del nuovo decreto con le misure restrittive anti-Covid, in vigore in tutta Italia fino al prossimo 15 gennaio. Una zona gialla rinforzata nei giorni feriali e una zona arancione durante i weekend: questo in soldoni il piano del governo, ma per attendere l’ufficialità si dovrà attendere la fumata bianca del Cdm, prevista comunque a breve.

La mappa dei colori nell’Italia segnata dal Covid

In particolare, la zona gialla sarà rafforzata e valida su tutto il territorio nazionale e dovrebbe essere confermata la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione, ubicata nella regione, per un massimo di due persone.

Restano confermate le solite eccezioni per gli spostamenti motivati “da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. E sarà consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, “con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma”.

Sabato 9 e domenica 10 gennaio probabilmente tutta l’Italia sarà zona arancione (e così pure nei fine settimana successivi). Ma il fronte dei rigoristi, rappresentato in primis dal ministro della Salute Roberto Speranza, dal ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini e dal Pd per il prossimo weekend vorrebbero trasformare l’intero Paese in zona rossa.

Previsto anche l’abbassamento della soglia Rt, cioè il valore che fa scattare il posizionamento delle regioni nelle varie fasce colorate. Da lunedì 11 gennaio si entrerà in zona arancione con Rt pari a 1 e in quella gialla con 1,25. Quanto alle visite a parenti e amici, dopo Befana potrebbe restare in vigore la stessa deroga prevista durante le vacanze natalizie, vale a dire la possibilità di visitarli una volta al giorno per un massimo di due persone alla volta (a eccezione degli under 14).

“Tutte le valutazioni, compresa questa sulle aree bianche, sono sul tavolo”, ha chiarito nel pomeriggio il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia intervenendo a La vita in diretta su Rai 1, aggiungendo anche che “chi sposta in avanti l’apertura delle scuole allora deve spostare anche la riapertura delle altre attività”. Scuole che, ha confermato Boccia, ripartiranno il 7 gennaio.