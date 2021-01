Coronavirus 4 gennaio: oltre 10mila nuovi casi in Italia

Emergenza Coronavirus oggi 4 gennaio: oltre 10mila nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, ancora 348 decessi.

Nessuna tregua dal Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: l’emergenza dunque continua e bisognerà attendere ancora molto per vedere quelli che potrebbero essere i frutti della vaccinazione di massa. Intanto, ancora una volta siamo di fronte a migliaia di casi e una forte incidenza dei tamponi positivi.

Sono 10.800 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 77.993 tamponi effettuati. L’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è dunque oggi del 13,8%, praticamente invariata rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono anche 348 nuovi decessi accertati.

Dati Coronavirus Italia oggi 4 gennaio: la situazione

Per quanto concerne la situazione negli ospedali, dopo la crescita di ricoveri e terapie intensive registrata ieri, i dati di oggi sono altalenanti. Infatti, i ricoverati sono ancora in crescita e sono 238 in più, mentre scende, anche se di appena quattro unità, il numero di ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Torna a calare in maniera ben più netta anche il numero degli attualmente positivi: sono 570.458 i malati oggi.

Di questi, oltre nove su 10 sono in isolamento domiciliare, poiché asintomatici o paucisintomatici. Oltre 16mila i guariti accertati nelle ultime 24 ore. Complessivamente, i dati riportati nell’ultima settimana sono tutti in aumento. Si hanno infatti negli ultimi sette giorni 15.710 casi in media al giorno, in crescita del 19%. La media decessi è di 473 al giorno, con una crescita media del cinque per cento.